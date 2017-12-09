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(Görüntülü Haber) Marmaris'te deniz keyfi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'te oturanlar ile tatilci ve turistler, güneşli havanın tadını çıkartarak deniz keyfi yaptı

09 Aralık 2017 14:15

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te oturanlar ile tatilci ve turistler, güneşli havanın tadını çıkartarak deniz keyfi yaptı. Yurdun iç ve doğu bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Marmaris\'te yazdan kalma günler yaşandı. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii\'nde bulunanlar ve yerleşik yaşayan yabancılar, genellikle çocukları ile birlikte denize girdi. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede, deniz suyu sıcaklığı 11 derece oldu. Güneşli havayı fırsat bilenler, sahil yoluna akın etti. Bazıları uzun yürüyüşler yaparken, kimileri sahilde oturarak eşsiz deniz manzarası eşliğinde anın keyfini çıkardı. Meraklı bakışlar altında çocuklarıyla birlikte denize giren yerleşik yaşayan yabancılar eğlendi. Marmarisliler, Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkii\'nde bulunan kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde içeceklerini içti. Atatürk Caddesi\'ndeki büfe önlerinde ebeveynler çaylarını yudumlarken çocuklar parklarda oyunlar oynadı. Marmaris\'e ailesiyle birlikte yeni yerleşen İngiliz Kyle Jannet, \"Marmaris güzel. Kış ayında denize girmek güzel bir duygu\" dedi.

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