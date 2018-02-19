T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Marmaris'te DBP ilçe başkanı ve 6 kişiye terör propagandasından gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)-MARMARİS'te, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe başkanının da bulunduğu 7 kişi, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'yı övüp, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhind

19 Şubat 2018 20:02

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)-MARMARİS\'te, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe başkanının da bulunduğu 7 kişi, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK\'yı övüp, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakarette bulundukları, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları, ayrıca PKK/KCK\'yı övdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik olarak şafak vakti 8 eve eş zamanlı baskın düzenledi. DBP Marmaris İlçe Başkanı Y.N. (43) ile C.Ç. (36), Ö.V. (33), B.G. (55), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç. (25) gözaltına alındı. Evlerde bulunan cep telefonu, harici bellek, bilgisayar, çeşitli kitap ve evraklara el konuldu. M.Ş.\'nin evinde yapılan aramada FETÖ ile ilgili kitaplar ele geçirildi. Polis, R.C. (55) adlı bir şüphelinin de operasyon kapsamında arandığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, \'terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret\' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin arasında otelde aşçı, inşaatta sıva ustası, kahvehane işletmecisi ve turizm acentesi işletenlerin bulunduğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHAMARMARİSDemokratik Bölgeler Partisi DBPPKKKCKTürk Silahlı Kuvvetleri AfrinZeytin Dalı HarekatıZanlılarMarmarisEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup AmirliğiCumhurbaşkanı Recep Tayyip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24