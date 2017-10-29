(Görüntülü Haber) Marmaris'te Cadılar Bayramı kutlandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te \'Eğlencenin kalbi\' olarak nitelendirilen Barlar Sokağı\'ndaki bir barda bu yıl 17\'ncisi düzenlenen Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Cadılar Bayramı\'na çoğunluğu ilçede yerleşik yaşayan yabancılar ve tur rehberlerinin oluşturduğu kalabalık davetli grubu katıldı. Parti için mekan ışıkları üzerlerine işleme yapılmış su kabakları ve kuru kafa figürleriyle donatıldı. Partiye katılan davetlilerin yüzleri, ressamlar tarafından gecenin konseptine uygun olarak çeşitli figürlere boyandı. Etkinliğe katılanlar, çalan hareketli müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Davetliler arasında yapılan oylama ile \'En iyi kostüm yarışması\' yapıldı. \'Başında balta figürlü\' kostümüyle Bertan Çağ erkeklerde, \'Cadı\' kostümüyle de kadınlarda Gamze Bilen birinci oldu. Birinci olan yarışmacılara gece boyunca ücretsiz içecek ikramı yapıldı. Bar sahibi Aykut Mertel, \"Marmaris\'te Cadılar Bayramı konseptine uygun programlar başlatan işletmeyiz. 17 yıldır yerleşik yaşayan yabancılara hizmet veriyoruz\" dedi. CADILAR BAYRAMI NEDİR? Genellikle çocukların çeşitli korkunç kostümler giyerek, bulunduğu köyün, mahallenin ya da beldenin evlerini kapı kapı gezerek şeker, meyve ve çeşitli hediyeler aldığı bayramdır. Cadılar Bayramı bir Pagan Festivali olarak ilk kez İngiltere\'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı. 19\'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika\'ya göçenler tarafından devam ettirildi.