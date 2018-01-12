(Görüntülü Haber) Marmaris''te, bitki ve fidanlara can veren çalışma

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi, cadde ve sokaklarda ektikleri süs bitkileri ile fidanların daha iyi yetişmesi için yüksek kalitede gübre üretimine başladı.



Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, geçen yıl ağaç dallarını öğüten bir makine satın aldı. Budanan, çürüyen ağaçlar ve bitkisel atıklar toplanarak araç parkında makine ile öğütüldü. Öğütülen bitki ve ağaçlar, \'Doğa ile iç içe\' adlı bir projede değerlendirildi. Bir yıl boyunca belediyeye ait arazide çürütülen bu bitkisel atıklardan, yüksek kaliteli gübre elde edilmeye başlanıldı. Bir yıl içinde budanmış ağaç, ağaç dalları ve bitkisel atıkların çürütülmesiyle oluşan 50 ton gübre elde edildi. Elde edilen gübre, belediyenin yetiştirdiği süs bitkileri ve fidanlarla birlikte şehrin çeşitli yerlerinde kullanılmaya başlanıldı. Yaklaşık 5 bin süs bitkisi, gübre ile saksılara konularak ekime hazır hale getirildi. Kent merkezinde ekimine başlanan süs bitkileri ve fidanlarda 30 ton gübre kullanıldı.



\'TASARRUF YAPTIK\'



Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil, çalışma hakkında bilgi verdi. Belediyenin ciddi bir tasarruf ettiğini söyleyen Erdil, \"Marmaris ve çevresi yoğun yeşil doku kaplı. Her yıl çeşitli firmalardan, bitkisel atıklardan elde edilen gübre satın alıyorduk. Bunun maliyeti çok yüksekti. Belediyenin bu yüksek maliyetini düşürmek için ağaç dalları ve bitkisel atıkları öğüten makine satın aldık. Toplanan ağaç dalları ve bitkisel atıkları öğüterek arazide çürümeye bıraktık. Bu bitkisel atıklar altı ay gibi sürede çürüyor. Tamamen organik yüksek kalitede 50 ton gübre elde ettik. Marmaris ve çevresinde çeşitli alanlara ektiğimiz süs bitkileri ile fidanlara yaklaşık 30 ton gübre döktük. Gübre hem toprağın kalitesini artırıyor hem de tamamen doğal. Yasal zemin oluşursa ve gerekli izinler verilirse, vatandaşımıza yüksek kalite gübrenin satışını yapabilme durumu olacaktır\" dedi.