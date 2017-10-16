(Görüntülü Haber) Marmaris'te 4 aylık bebek ışık bekliyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),(DHA) MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde 4 ay önce, iki gözünde de sağlık sorunuyla dünyaya gelen Masal bebeğin annesi Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, kızını ışığa kavuşturmak için yetkililerden yardım istedi. Marmaris\'in İçmeler Mahallesi\'nde yaşayan Kırgızistan asıllı Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu (29) 4 ay önce Marmaris Devlet Hastanesi\'nde 3.5 kilogram ağırlığında dünyaya getirdiği Masal\'ın gözlerinden ameliyat olması için yardım istedi. Kızının sol gözünün doğuştan görmediğini ve sağ gözün korneasında ise sorun olduğunu anlatan Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, 3 yıl boyunca çocuklarının tedavisi için İstanbul ve İzmir\'deki kamu hastaneleri ile özel hastaneleri dolaştıklarını söyledi. Masal\'ın ilk bebeği olduğunu anlatan Özdemirezeroğlu, tekne ustası olarak marinalarda çalışan eşinin 4 ay önce kızının sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarıldığını ifade etti. İzmir\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nde bebeğin en fazla üç ay içinde ameliyat olması gerektiği, aksi takdirde kör olacağını söylediklerini ileten Özdemirezeroğlu, \"Bebeğim, karnımda iken gözleri gelişmemiş. Sol göz hücre bozukluğu nedeniyle doğuştan kör. Sağ gözde ise kornea nakli yapılması gerekiyor. Çocuğumun sol gözünde çökme mevcut. Bu çökmenin düzenlenmesi için başvuru yaptığımızda estetik ameliyata girdiği için SGK\'nın maliyeti karşılamadığını öğrendik. Sağ gözü için gerekli olan kornea naklinin giderleri karşılanıyor. Başvurumuzu yaptık ancak Türkiye\'de kornea nakli bekleyen yaklaşık 5 bin hastaya sıra verilmiş. Benim bebeğimin ameliyatı için yaklaşık 3.5 yıl beklemem gerekiyormuş. Bizim beklemek için zamanımız, özelde bu ameliyatı yaptırabilmek için maddi gücümüz yok\" dedi. YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILACAK Kornea naklinden bile yüzde yüz başarı oranı beklenmediğini belirten Özdemirezeroğlu, \"Her doktor bebek ameliyatı yapmıyormuş. İzmir\'de özel bir hastanede profesör bulduk. Ameliyatı yapacağını ama sonrasında sağ gözün yüzde 40 görebileceğini bildirildi. Bizim özel hastaneye para verecek gücümüz kalmadı. Bunun için Kaymakamlık ve Muğla Valiliği\'ne başvurarak uluslararası bir kampanya başlatma kararı aldık. Evrakları Muğla Valiliği Dernekler Masası Müdürlüğü\'ne teslim ettik, haber bekliyoruz\" diye konuştu. \"SON ŞANSIMIZI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ\" Masal bebeğin tedavi giderlerine destek olunması amacıyla yakınlarının sosyal medyada da duyuru yaptığını söyleyen Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, bebeğinin ışığa kavuşması için herkesten duyarlılık beklediklerini belirterek, \"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve vekillere sesleniyorum. Benim bebeğimin tek gözünün görme şansı var. Bu şans üç ay içinde ameliyat olmazsa bitecek. Son şansımızı kaybetmek istemiyoruz. Ameliyat olmazsa göz tembelleşecek ve bir daha ömür boyu göremeyecek. Lütfen Allah aşkına sizden yardım istiyoruz\" dedi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Masal bebeğin tedavi giderlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yardım kampanyası için gereken girişimleri başlatırken AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise, \"Bebeğimizin ışığa kavuşması için gereken ne ise yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı\'na ve yetkili kurumlara bilgi verildi\" dedi.