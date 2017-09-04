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(Görüntülü Haber) Marmaris'te 24 kaçak yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 24 kaçak yakalandı

04 Eylül 2017 01:21

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 24 kaçak yakalandı. Kaçaklarla birlikte insan kaçakçısı, biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişi de gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçeceği belirtilen kaçakların bir apart otelde kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün saat 03.30 sıralarında apart otele, Hisarönü Mahallesi\'nde bir koya ve 34 HH 9627 plakalı kamyonete düzenlenen baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Suriyeli, 1 İranlı ve 3 Lübnanlı, toplam 24 kaçak yakalandı. Kaçakların kendilerini Yunan adalarına götürmesi için anlaştığı belirtilen biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişi de gözaltına alındı. 26 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

YEMEK VERİLDİ, ÇOCUKLAR OYUN OYNADI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'nde ifadeleri alınan göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. Ağlayan ve korkan çocuklara çikolata ile çeşitli küçük oyuncaklar verildi. Çikolatalarını yiyen çocuklar karşılarında kameramanları görünce oyunlar oynadı, el sallayarak öpücükler gönderdi. Gözaltına alınan 24 kaçağın işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği, 2 insan kaçakçısının ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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