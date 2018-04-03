T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Marmarisli kadınlar sığla fidanı dikti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi kadınlar, Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı üyeleri ile birlikte 200 sığla fidanını toprakla buluşturdu

03 Nisan 2018 22:15

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi kadınlar, Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı üyeleri ile birlikte 200 sığla fidanını toprakla buluşturdu.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi kadınlar, \'Bir avuç tohum at Marmaris\'e hayat ver\' adlı etkinlik kapsamında İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı desteğiyle fidan dikimi gerçekleştirdi. İlçe merkezinin 23 kilometre uzaklıktaki kırsalındaki Hisarönü Mahallesi Asparan Mevkii Azmak Deresi arazisinde 200 sığla fidanı dikildi. Kadınların çocuklarıyla katıldığı etkinlikte ormancılar, fidan dikimine yardımcı oldu. Çevre grubu üyeleri, ormancılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği sonlandırdı. Hediye edilen sığla fidanları ile birlikte Hisarönü Mahallesi Yangın Müdahale ekibinin bahçesine giden kadınlar, evlerinde hazırlayıp getirdikleri yiyecekleri de ormancılarla paylaştı.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Çevre Grubu Kadınlar Gurubu sözcüsü Gürsel Koç, \"Bir süre önce DSİ tarafından dere ıslahı için yapılan çalışmalarla çok sayıda sığla ağacı kesilmişti. Bu alanın yeniden yeşillenmesi için Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü\'ne proje sunduk. DSİ\'nin çalışmalarının ardından ağaç kesimi yapılan arazide fidan dikim başlattık. Bir avuç tohum at Marmaris\'e hayat ver projemizi hayata geçirerek ormancılarımızın desteğiyle sığla fidanlarını diktik\" dedi.

Marmaris İlçe Orman İşletme Şefi Muhammet Ali Keleş ise, \"Bize sunulan projeyi hayata geçirerek kesilen ağaçlar yerine 3 bin sığla ağacı fidanı dikme kararı alındı. Kent Konseyi ve TEMA Vakfı kadınları ile birlikte projenin son ayağı olan 200 tane Sığla fidanını toprakla buluşturduk. Bir ay içerisinde ıslah edilmiş dere kenarındaki arazilere 3 bin adet fidan dikilmiş oldu\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MARMARİS Belediyesi Kent KonseyiGrubuOrmanMüdürlüğüTEMA VakfıMarmaris Kent KonseyiMarmarisHisarönü Mahallesi Asparan Mevkii Azmak DeresiKadınlarınHediyeHisarönü Mahallesi Yangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24