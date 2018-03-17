(Görüntülü Haber) Marmaris'in ilk turist kafilesi 1200 İranlı oldu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine bu sabah gelen ilk turist kafilesi, İranlılar oldu. Nevruz Bayramı nedeniyle tatile gelen 1200 İranlı turist, ilçedeki otellere yerleşti.Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla tatile çıkan İranlılar, bugün saat 06.50\'de, otobüslerle Marmaris\'e geldi. İranlı turistler, ilçe merkezinde bulunan 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellere yerleşti. İlk gün 1200 İranlının otellere geldiği, 1 haftalık tatil programlarında önceden planlanmış kültür ve günübirlik gezi teknesi turlarına katılacakları öğrenildi. Modern giyimleriyle dikkati çeken İranlılar arasında avukat, doktor ve mühendislerin bulunduğu belirtildi. Ailesiyle 1 hafta tatil yapacaklarını söyleyen turistlerden Mahmood Mehran Adilyan, \"Türkiye çok güzel. Marmaris tatil yöresini ilanlarda görmüştüm. Giden dostlarım çok memnun olduklarını söylemişti. Güzel bir tatil yaşayacağız\" dedi. SEZONDA 35 BİN İRANLI GELECEK İranlı turistleri karşılayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, \"Öncelikle 2018 turizm sezonu gerek Marmaris gerekse ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Şu an itibariyle İran\'da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ilçemize gelen ilk kafileyi karşıladık. 10 Nisan tarihine kadar 8 bin İranlı bekliyoruz. Turizm sezonunda da 35 bin civarında İranlı turist Marmaris\'e tatile gelecek. Milletimiz için hayırlı olsun\" dedi.