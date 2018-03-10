(Görüntülü Haber) Marmaris'e satılan Akşemsettin Gemisi gölden çıkarıldı, TIR'a yüklendi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA) 2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nce Gemlik Körfezi\'ne, oradan da karadan taşınarak İznik Gölü?ne indirilen Akşemsettin Gemisi, Büyükşehir Belediyesi\'nin satış kararı alması nedeniyle İznik Gölü\'nden çıkarıldı. Gemi bu gece saat 03.00\'de 96 tekerlekli özel bir çekici ile Orhangazi Gölyaka\'dan Gemlik Körfezi\'ne taşınarak suya indirilecek. Gemi daha sonra deniz yolu ile Marmaris\'e götürülecek. 2015 yılında dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından İznik Gölü\'ne kazandırılan ve gölde gezi gemisi olarak 2 yıldır hizmet veren Akşemsettin Gemisi, Altepe\'den görevi devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ın satış kararı almasıyla Marmaris\'te hizmet veren Yeşil Marmaris Turizm Şirketi\'ne satıldı. GEMİ İZNİK GÖLÜ\'NDEN ÇIKARILDI Satışı yapılan Akşemsettin Gemisi, Orhangazi?de Gölyaka Sahilinde yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonunda sudan çıkarılarak 96 tekerlekli özel bir araca yüklendi. 100 tonluk özel bir vinç ve yaklaşık 20 kişilik bir ekibin yaptığı çalışmalar sonrasında gemi önce Orhangazi sahilindeki iskeleden Gölyaka sahiline getirildi. Burada dalgıçlar tarafından gövdesinden kalın iki halatla bağlanan gemi daha sonra vinçle kaldırılarak özel araca yerleştirildi. GECE YARISI GEMLİK KÖRFEZİNE DOĞRU YOLA ÇIKACAK İznik Gölü\'nden çıkarılarak özel bir taşıma aracına yerleştirilen Akşemsettin Gemisi, bu gece saat 03.00\'e kadar Gölyaka yolu üzerinde bekletilecek. Trafiğe kapatılan Akharem Kavşağı ile Gölyaka Mahallesi arasındaki yolda gece saat 03.00\'de yola çıkarılacak olan gemi yaklaşık 20 kilometrelik yolda karadan taşınacak. Geminin karadan taşınacak olmasından dolayı Gölyaka ile Karsak Boğazı arasında yol trafiğe kapatılacak. Sabah saatlerinde Karsak Boğazına ulaşması beklenen geminin taşınması sırasında, Yalova-Bursa yolunun Karsak Boğazı- Gemlik bölümü Bursa istikametinde trafiğe kapatılacak. Bursa istikametine doğru gitmek isteyen araçlar Karsak Boğazından Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu?na yönlendirilecek. Geminin pazar günü öğleden sonra Gemlik Körfezi\'ne ulaşması bekleniyor. Körfezde suya indirilecek olan gemi Marmaris\'e götürülecek.