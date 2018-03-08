T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Marmaris Veli-Der'den karanfilli el ilanlı kutlama

Yaşar ANTER Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Veli-Öğrenci Derneği (Veli-Der) üyeleri, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' için kent merkezinde 1000 kadına karanfil ve 'kadının önemi' adlı 3 bin adet el ilanı dağıttı

08 Mart 2018 19:54

Yaşar ANTER Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki Veli-Öğrenci Derneği (Veli-Der) üyeleri, \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' için kent merkezinde 1000 kadına karanfil ve \'kadının önemi\' adlı 3 bin adet el ilanı dağıttı. Marmaris kent merkezinde kadın ve erkelerden oluşan Veli-Der üyeleri, \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' kapsamında \'Şiddetin her türlüsüne hayır\' adı altında karanfil dağıttı. Dernek üyeleri, Yeni yol Caddesi Sevgi Yolu Şehit Ahmet Benler Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi\'nde erkek ve kadınlardan oluşan gruplar halinde dağıldı. Bugün saat 12.00\'de başlayarak 14.20\'da son bulan etkinlik kapsamında, 1000 adet karanfil ile 3 bin adet el ilanı dağıtılarak kadınların günü kutlandı. Bir kafeteryada toplanan dernek üyeleri, kutlama kapsamında pasta da kesti. Veli-Der İlçe Başkanı Fatma Uçar, \"Bugün basın açıklaması yapmayarak faaliyet ile sesimizi duyurma kararı aldık. Kadına, çocuğa ve hayvana şiddeti önlemek için bizlere büyük görev düşmektedir. Dünya Emekçi Kadınları Günü\'nü buruk şekilde kutluyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERHülya ELTEŞBODRUM Muğla DHA MUĞLA MarmarisVeliÖğrenci Derneği VeliDerMart Dünya Emekçi Kadınlar GünüMarmarisVeliDerDernekYeniCaddesi Sevgi YoluAhmet Benler CaddesiUlusal Egemenlik CaddesiBugünBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24