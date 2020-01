(Görüntülü Haber) Marmaris’ teki Masal bebek için ışık göründü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde iki gözünde de sağlık sorunuyla dünyaya gelen Masal bebeğin annesi Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu\'nun yardım talebine AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Marmaris Kaymakamlığı karşılık verdi. Masal bebek 4 Aralık\'ta İstanbul\'da yapılacak kornea nakliyle ışığa kavuşabilecek. Marmaris\'in İçmeler Mahallesi\'nde yaşayan Kırgızistan asıllı Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu\'nun 5 ay önce iki gözünde sağlık sorunlarıyla dünyaya gelen kızı Masal için ışık gözüktü. Marmaris Devlet Hastanesi\'nde 3.5 kilogram ağırlığında doğan Masal\'ın sol gözünün doğuştan görmediğini, sağ gözün korneasında ise sorun oluştuğunu belirten 29 yaşındaki Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, kızını ışığa kavuşturmak için bir süre önce yetkililerden yardım istedi. Eşiyle birlikte bebeğinin sağlığına kavuşması için İzmir ve İstanbul\'da doktorların kapısını aşındırdığını anlatan Özdemirezeroğlu, yapılan tetkiklerde kornea nakli kararı alındığını fakat Türkiye\'de yaklaşık 5 bin hastanın sıra beklediğini belirtti. Bebeğinin üç ay içinde ameliyat olmazsa ömür boyu görme engelli olabileceğini öğrenen Özdemirezeroğlu\'nun yardım çağrısının ardından AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, sürecin hızlandırılması için Marmaris Kaymakamlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüştü. İstanbul\'da yapılacak muayenelerin ardından 4 Aralık tarihinde Masal bebeğe kornea nakli yapılma kararı alındı. \"DESTEK VERENLERE MİNNETTARIM\" Anne Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, tüm ameliyat masraflarının devlet tarafından karşılanacağını belirterek, \"Bebeğimin ışığa kavuşması için desteklerini esirgemeyen AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Marmaris Kaymakamlığı yetkililerine minnettarım. Bir ay süreyle devletimin imkanlarıyla İstanbul\'a gidip geldik. Yapılan incelemeler sonucunda ameliyata hazır olduğu bildirildi. Bebeğimin sol gözünde anne karnında gelişmediği için çökme söz konusu. Büyüyünce bu çökmenin yüzde ciddi hasarlara neden olabileceğini öğrendik. Bu çökmenin düzelmesi için başvuru yaptığımızda, estetik ameliyata girdiği için SGK\'nın maliyeti karşılamadığını öğrendik. Bu nedenle Muğla Valiliği\'ne başvuru yaparak verilen onayla banka hesap numarası açıldı. Bebeğimin durumunu sosyal medyadan öğrenen yurt dışındaki bazı kişiler destek vermek istedi. Bu nedenle dolar ve euro hesabı ile Türk lirası olmak üzere üç hesap açıldı. Dört yıl boyunca bebeğimin çok titiz ve hassas bir tedavi süresi olacak. Bebeğimizin sağlığına kavuşması için herkesin desteğini bekliyoruz\" dedi. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Masal bebeğin sağlığına kavuşması için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyleyerek konunun takipçisi olacaklarını ve aileye her zaman destek vereceklerini ifade etti. HESAP NUMARALARI Masal bebeğin gözündeki çökmenin giderilmesi için yapılacak ameliyat için gerekli paranın toplanması amacayla açılan yardım hesap numaralı şöyle: İş Bankası Marmaris Şubesi Türk Lirası Hesap No: 3640-0879339, Dolar Hesap No: 3640-0436839, Euro Hesap No: 3640-0436858.