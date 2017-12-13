(Görüntülü Haber) Marmaris protokolü gazilerle 'Ayla' filmini izledi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS Kaymakamı Celalettin Yüksel ve kamu kurumlarının müdürleri, gazilerle birlikte \'Ayla\' filmini izledi.



Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, kamu kurumlarının müdürleri, biri Kore gazisi, gazilerle birlikte, 1950\'de Kore\'de savaşan astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin ormanda bulup, \'Ayla\' adını verdiği Koreli kimsesiz küçük kızın hikayesinin anlatıldığı \'Ayla\' filmini izledi. İlçede yaşayan Kore gazisi 85 yaşındaki İsmet Karabenli ile ve diğer 7 gazi, araçlarla alınarak sinemanın önünde ilçe protokolü ile buluştu. Kaymakam Yüksel ve gaziler bir süre sohbet etti. Gazilerle hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri, hep birlikte filmi seyretti.



Gazi İsmet Karabenli, \"Marmaris\'te şu anda sağlıklı olan tek Kore gazisiyim. Yıllar önceki bu olayı, tekrar yaşadım. Kore Savaşı\'nda yaşadıklarım tekrar canlandı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel\'e nazik daveti için teşekkür ederim\" dedi.



Kaymakam Celalettin Yüksel ise, \"Gazilerimizle birlikte olmak mutlu etti. Davetimizi kırmayıp gelen gazilerimize teşekkür ederim\" diye konuştu.