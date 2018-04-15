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Spor

(Görüntülü Haber) Marmaris Bisiklet Yarışı'nda ödüller verildi

Mustafa AKIN / MARMARİS,(DHA) Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlen Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı'nda ödüller sahiplerine verildi

15 Nisan 2018 19:47

Mustafa AKIN / MARMARİS,(DHA) Marmaris Belediyesi\'nin destekleri ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlen Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı\'nda ödüller sahiplerine verildi. Türkiye\'nin yanı sıra 10 ülkeden 482 sporcunun katılım gösterdiği organizasyon sonrası düzenlenen ödül törenine Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Doğan, Marmaris Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, organizasyon koordinatörü Aydın Ayhan Güney ve birçok sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelenin sergilendiği organizasyonda dereceye giren sporcular ödülleri ile hediyelerini Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Bayram Akgül ve Serkan Öçalmaz verdi. ALİ ACAR: \'\'ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA YÜKSEK KATILIMLA DEVAM ETTİRECEĞİZ\'\' Marmaris\'i gerek yerleşim bölgesi gerekse turizm açısından prim yapan bir nokta haline getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ali Acar, \"Marmaris bugün hakikaten gerek turizm adına gerekse yerleşim amaçlı kabul gören bir yer. Burası mükemmel bir coğrafya. Bunu çeşitlendirmek lazım. Değişik spor dallarında özellikle de bisikletle ilgili 800 km üzerinde \'bisiklet rotaları\' diye projemiz vardı ve bunu hayata geçirdik. Bugün yarışçılarımız bu alanı kullandılar. Amatör bisikletin organizasyonuyla gerçekleştirilen bu yarışın inşallah devamı olacak. Yarışı göğsümüzü gererek bitirdik. Önümüzdeki sene daha zengin daha yüksek katılımla bunu devam ettireceğiz\'\' dedi. BAYRAM AKGÜL: \'\'SPORA EN ÇOK DESTEK VEREN FİRMAYIZ\'\' Spora en çok destek veren firma olduklarını dile getiren Bayram Akgül, spora destek olarak birlikte büyümek istediklerini dile getirdi. Spora 5-6 yıldır yaptıkları desteğin dönüşünün iyi olduğunu ifade eden Akgül, \'\'Gran Fondo\'nun bizde ayrı bir önemli var, amatörler bisiklete biniyor ve koşuyorlar. Normalde profesyonel sporcuların koştuğu yarışlara sponsor oluyorduk, orada her yarışa aynı insanlar geliyordu, fakat burada ise değişik insanları da bisiklet sporuna kazandırmış oluyoruz ve kendi dışımızda diğer bisiklet firmalarına da katkımız oluyor\" diye konuştu. \'\'GRAN FONDO\'NUN 12 AYA YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİNİ YAPIYORUZ\'\' Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı\'nın çok güzel bir ortamda gerçekleştiğini dile getiren Bayram Akgül, \'\'Parkur zorluydu ve buradaki organizasyon çok güzeldi. Belediyenin destekleri, organizasyonun eksiksiz olması memnun etti. Yarış esnasında insanların memnuniyetlerini görmek gerçekten doğru bir yere yatırım yapıldığını gösterdi. Biz Gran Fondo serisini 12 ay yaygınlaştırılması projesini yapıyoruz. Yakın zamanda da bu konu ile alakalı yeni planımızı aktaracağız\" şeklinde konuştu.

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