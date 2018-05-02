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(Görüntülü Haber) Marmaris Belediyesi, çalışanları için 1 Mayıs için gecesi düzenledi

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) Muğla'nın Marmaris Belediyesi tarafından personel için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle gece düzenlendi

02 Mayıs 2018 13:56

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) Muğla\'nın Marmaris Belediyesi tarafından personel için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle gece düzenlendi. Marmaris Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çok amaçlı salonda dün (salı) saat 20.00\'de yemekli ve eğlenceli personel gecesi düzenledi. İlçe Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, başkan yardımcıları, CHP\'li meclis üyeleri ve 1000 çalışan, kutlamaya katıldı. Gecede konuşma yapan Başkan Acar, Bizler seçilmişler olarak vaatlerimizle, halkımıza vermiş olduğumuz taahhütlerimizle bir yerde hesaplaşmak durumundayız. Hizmet getirmemize engel olanların uykularını kaçırmak için daha dik, birlik içinde ve el ele mücadelemiz devam edecektir dedi. Konuşmadan sonra Başkan Acar, birim müdürlerini sahneye çağırdı. Personele çalışmalarından dolayı teşekkür eden Acar, birim müdürleriyle üzerinde belediye logosunun bulunduğu pastayı birlikte kesti. Orkestranın hareketli şarkıları eşliğinde belediye personeli pistte dans etti. Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu yörelerinin hareketli müzikleri eşliğinde Acar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri personelle oyunlarını oynadı.

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