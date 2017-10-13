(Görüntülü Haber) Marmaris - Selçuk etabını UAE Emirates takımından Diego Ulissi kazandı

Turkuaz mayonun yeni sahibi etabın birincisi Diego Ulissi oldu

Tura yarın 166 kilometrelik Selçuk - İzmir etabı ile devam edilecek



53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun (Tour Of Turkey) 204.1 Kilometrelik Marmaris - Selçuk etabını UAE Emirates takımından Diego Ulissi 5 saat 36 dakika 03 saniye ile kazandı.



Üç etabı arka arkaya alan Sam Bennett tırmanış etabında geriye düşünce etabın birincisi olan Diego Ulissi Turkuaz mayonun yeni sahibi oldu.



TÜRK HAVA YOLLARI TIRMANIŞ PRİMİ (DAĞLARIN KRALI)



Prim kapısını ilk geçen sporcu Caja Rural-Seguros RGA Takımı\'ndan Danilo Celano oldu ve 10 puan kazandı.



SALCANO SPRİNT PRİMİ



Çine kat edilirken etabın Salcano Sprint primi de gerçekleşti. 113.1\'inci kilometre prim kapısını ilk geçen sporcu Androni Sidermec Bottecchia Takımı\'ndan Davide Ballerini oldu. İkinciliği Caja Rural-Seguros RGA Takımı\'ndan Danilo Celano aldı, üçüncülüğü de Türk Milli Takımı\'ndan Feritcan Samlı elde etti.



VESTEL TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİMİ FERİTCAN\'IN



Aydın girişinden sonra öndeki kaçış grubu ikiye bölündü. Türk Milli Takımı\'ndan Feritcan Samlı ile birlikte Androni Sidermec Bettecchia takımı\'ndan Davide Ballerini ve Caja Rural-Seguros RGA Takımı\'ndan Danilo Celano atak yapıp öne geçti. Arkada kalan üç bisikletçi ise ana gruba yakalandı. 149\'uncu kilometrede gerçekleşen Vestel Türkiye Güzellikleri Mayosu (Beyaz Mayo) primini Türk Milli Takımı\'ndan Feritcan Samlı kazandı.



TIRMANIŞTAKİ İKİNCİ TÜRK HAVA YOLLARI (DAĞLARIN KRALI) PRİMİ MIRCO\'NUN



192\'inci kilometre geçilirken tırmanış etabının ikinci primi Bardianı CSF Takımı\'ndan Mirco Maestri\'nin oldu. İkinciliği Caja Rural Seguros RGA Takımı\'ndan Danilo Celano aldı, üçüncülüğü de Bardiani CSF Takımı\'ndan Alessandro Tonelli elde etti.