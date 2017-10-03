(Görüntülü Haber) Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor (3)

Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN - Taner YENER - Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ( DHA) MARMARAY seferleri yapılamıyor. Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilen arıza nedeniyle seferler saat 14.45\'ten beri yapılamıyor. Marmaray\'dan yapılan açıklamada, \"Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur\" denildi. Bu arada Marmaray\'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Marmaray\'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında yoğunluk oluştu. Duraktakiler anonslar ile uyarılıyor.