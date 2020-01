(Görüntülü Haber) Marmara’nın Bodrum’u Çınarcık 300 bin kişiyi ağırlayacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- \'MARMARA’nın Bodrum’u olarak nitelendirilen Yalova’nın Çınarcık İlçesi’nde bayram tatilini geçirecek tatilciler ilçeyi doldurmaya başladı. Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçenin yerleşik nüfusunun on katı olan 300 bin kişiyi ağırlayacağını öngördüklerini söyledi. Kurban Bayramı tatilini Çınarcık’ta geçirecekler sahilleri doldurmaya başladı. Mavi Bayrağı da bulunan Çınarcık, Teşvikiye Beldesi’ndeki plajı ile göz doldurdu. Tatilciler, gündüz sahillerde güneşlenip yüzerken, akşam saatlerinde yine sahilde kurulan tesislerde eğlenerek vakit geçiriyor. Çınarcık esnafının yüzünü güleceğini söyleyen Başkan Avni Kurt, “Özellikle buradaki esnaf arkadaşlarımız ekonomik olarak güçlenecekler, kışa da daha kuvvetli girecekler. 10 günlük Kurban Bayramı tatili Çınarcık’ta herkesin yüzünü güldürdü. Daha çok Marmara illerinden vatandaşlarımız burayı tercih ediyor. Bayram tatili boyunca nüfusumuzun 300 bin seyrinde olacağını düşünüyorum” dedi. HALK GÖNÜL VERMİŞ Çınarcık Çevresi Koruma Kalkındırma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Naci Soyer de turistlerin ilçe ekonomisine katkı sağladığını söyledi. İDO’ya ait gemilerin İstanbul’dan dolu dolu gelmeye başladığını söyleyen Soyer, “Halk buraya gönül vermiş gibi buraya akıyor. Araçlarıyla gelenler de var. Bu kadar uzun tatil beklemiyorduk. Bu yıl böyle oldu. Yazlıkçılar daha önceden gelmeye başlamıştı. Şu an bugünkü nüfusumuz yüzde 40 artacak” dedi. İstanbul\'dan gelen turistler Çınarcık\'taki esnafın yüzünü güldürdü. İlçede yıllardır dondurmacılık yapan Hüseyin Demirer, “Çınarcıklı olarak umutla beklemekteyiz. Hükümetimiz tatili uzattı. Biz de bayram için hazırlıklarımızı yaptık. Sezona Ramazan bayramı tatiliyle başladık. Sezonu da Kurban Bayramı tatili ile sonlandıracağız. Son on günlük tatili iyi değerlendiririz inşallah” diye konuştu.