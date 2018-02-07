(Görüntülü Haber) Marketten 10 bin liralık sigara çalıp büfeye satmışlar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde bir marketten çaldıkları 10 bin lira değerindeki sigarayı bir büfe sahibine satan 3 hırsız yakalandı. 3 kişiyle birlikte, sigaraları alan büfe sahibi de gözaltına alındı. Önceki gece, Serdivan Bahçelievler Mahallesi\'nde bir markete giren 3 hırsız, raflardaki 10 bin lira değerindeki sigarayı çalıp kayıplara karıştı. Şüpheliler çaldıkları sigaraları Adapazarı\'ndaki bir büfeye sattı. İş yerindeki ve civardaki güvenlik kameralarını inceleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, hırsızlık zanlıları E.K., Ç.K. ve A.H. ile sigaraları satın alan büfeci U.D.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sigaralar market sahibine teslim edilirken, 3 kişinin üzerinden çıkan 3 bin 500 liraya ise el konuldu. Büfeci U.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 3 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.