(Görüntülü Haber) Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasında

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde markete giren 4 hırsız, raflarda bulunan sigaralarla kasadaki bir miktar parayı çalarken, hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.



Yunus Emre Mahallesi\'nde bulunan Pazarköy Caddesi\'ndeki bir marketin kepenk kilitlerini gece saatlerinde keserek, içeri giren hırsızlar, raflardaki sigaralarla kasada bulunan parayı çaldı. Sabah satlerinde iş yerini açmaya gelen Zafer Uluköylü, kepenklerin açık olduğunu ve kilitlerin kesildiğini görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, markette inceleme yaparken, güvenlik kamerası kayıtlarına da baktı. Maske takan 4 hırsızın markete girme anlarıyla hırsızlık anının kameralara yansıdığı görüldü. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.