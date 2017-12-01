(Görüntülü Haber) Market işletmecisine demir çubukla köpek dövmekten gözaltı

Yaşar ANTER FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir döşemecinin beslediği köpeğini demir çubukla dakikalarca ve bayıltana kadar dövdüğü gerekçesiyle market işletmecisi 44 yaşındaki E.D.Ö. gözaltına alındı. Fethiye Sanayi Sitesi Şehit Osman Tosun Caddesi 274\'üncü Sokak\'ta koltuk döşemecisi 45 yaşındaki Adnan Özal ve çalışanı 19 yaşındaki Volkan Alaşan\'ın baktığı Rottweiler cinsi 4 yaşındaki \'Cesi\' adlı köpek, bilinmeyen bir nedenle, sanayide market işletmecisi E.D.Ö. tarafından geçen çarşamba gecesi demir çubukla, bayıltıncaya kadar dakikalarca dövüldü. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Sabah işyerine gelen dükkan sahibi köpeğinin halini görünce, otomobille veterinere götürdü. Röntgeni çekilen ve kafasına 7 dikiş atılan, sol ön ayağı ile sırtında darp izleri bulunan köpek tedaviye alındı. Köpeği döven kişinin dükkana 2 kilometre mesafede market işleten E.D.Ö. olduğu belirlendi. Şikayet üzerine E.D.Ö., bu sabah gözaltına alındı. Öfkeli köpek sahibi Alaşan, Köpeğimiz zaten dükkanın önünde bağlı durumda. Yani saldırması bile söz konusu değil. Ayrıca köpeğimiz tüm esnaf tarafından çok sevilir, kimseye bir zararı yok. Buradan saat 23.00 gibi yoldan geçen şahıs, her nedense elindeki demir çubukla köpeğimize saldırıyor. Vurdukça, vuruyor. Kanlar içinde bırakıyor. Her yeri yara bere içinde. Görüntüleri izleyince dehşete düştük. Önce köpeğimizin tedavi edilmesini sağladık ardından şahıs hakkında şikayette bulunduk. En ağır şekilde cezalandırılmasını istedik dedi. Karakolda ifade veren Alaşan\'ın durumu sosyal medyadan paylaşmasının ardından köpeğe E.D.Ö.\'ye tepki gösterildi.