T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Market işletmecisine demir çubukla köpek dövmekten gözaltı

Yaşar ANTER FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir döşemecinin beslediği köpeğini demir çubukla dakikalarca ve bayıltana kadar dövdüğü gerekçesiyle market işletmecisi 44 yaşındaki E

01 Aralık 2017 16:37

Yaşar ANTER FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir döşemecinin beslediği köpeğini demir çubukla dakikalarca ve bayıltana kadar dövdüğü gerekçesiyle market işletmecisi 44 yaşındaki E.D.Ö. gözaltına alındı. Fethiye Sanayi Sitesi Şehit Osman Tosun Caddesi 274\'üncü Sokak\'ta koltuk döşemecisi 45 yaşındaki Adnan Özal ve çalışanı 19 yaşındaki Volkan Alaşan\'ın baktığı Rottweiler cinsi 4 yaşındaki \'Cesi\' adlı köpek, bilinmeyen bir nedenle, sanayide market işletmecisi E.D.Ö. tarafından geçen çarşamba gecesi demir çubukla, bayıltıncaya kadar dakikalarca dövüldü. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Sabah işyerine gelen dükkan sahibi köpeğinin halini görünce, otomobille veterinere götürdü. Röntgeni çekilen ve kafasına 7 dikiş atılan, sol ön ayağı ile sırtında darp izleri bulunan köpek tedaviye alındı. Köpeği döven kişinin dükkana 2 kilometre mesafede market işleten E.D.Ö. olduğu belirlendi. Şikayet üzerine E.D.Ö., bu sabah gözaltına alındı. Öfkeli köpek sahibi Alaşan, Köpeğimiz zaten dükkanın önünde bağlı durumda. Yani saldırması bile söz konusu değil. Ayrıca köpeğimiz tüm esnaf tarafından çok sevilir, kimseye bir zararı yok. Buradan saat 23.00 gibi yoldan geçen şahıs, her nedense elindeki demir çubukla köpeğimize saldırıyor. Vurdukça, vuruyor. Kanlar içinde bırakıyor. Her yeri yara bere içinde. Görüntüleri izleyince dehşete düştük. Önce köpeğimizin tedavi edilmesini sağladık ardından şahıs hakkında şikayette bulunduk. En ağır şekilde cezalandırılmasını istedik dedi. Karakolda ifade veren Alaşan\'ın durumu sosyal medyadan paylaşmasının ardından köpeğe E.D.Ö.\'ye tepki gösterildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERFETHİYE Muğla DHA MUĞLA FethiyeFethiye Sanayi SitesiOsman Tosun CaddesiSokakAdnanVolkan AlaşanRottweilerSabahRöntgeniKöpeğiAlaşan KöpeğimizYaniAyrıcaBuradanVurdukçaKanlarHerGörüntüleriEn

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24