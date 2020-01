(Görüntülü Haber) Marina'nın ayrılmak istediği sevgilisi yüzüne kimyasal madde döktü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de yaşayan Gürcistan uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 45 yaşındaki Marina Lakvekheliani, ayrılmak istediği sevgilisi 46 yaşındaki İ.C.\'nin, yüzüne kimyasal madde döktüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Yüzünde yanıklar oluşan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Marina Lakvekheliani, can güvenliğinin olmadığını söyledi. Gürcistan\'da bilgisayar öğretmeni olan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye\'ye geldi ve 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Eskişehir\'de İ.C. ile tanışan ve son bir yıldır arkadaşlık yapan Marina Lakvekheliani, daha sonra İ.C.\'den ayrılmaya karar verdi. Geçen cumartesi günü İstiklal Mahallesi Selim Sokak\'ta meydana gelen olayda, Marina Lakvekheliani marketten ekmek alıp evine dönerken kaldığı apartman dairesinden içeriye girmek istediği sırada, iddiaya göre, arkasından gelen İ.C., yüzüne kimyasal madde döküp kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Marina Lakvekheliani, Eskişehir Devlet Hastanesi Plastik Cerrahisi Servisi\'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri Marina Lakvekheliani\'nın şikayeti üzerine İ.C.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. \'ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR\' Hastanede tedavisi süren ve can güvenliğinin olmadığını söyleyen Marina Lakvekheliani, olayla ilgili şunları söyledi: \"İ.C. ile ciddi bir birlikteliği düşündüğünü söylediği için arkadaşlığımız başladı. Zaman içinde çok fazla yalanları ortaya çıktı. Kandırıyordu, dedikleri birbirine uymuyordu. Aramızda sürekli kavgalar olmaya başladı. Ayrılıyorduk, zorla geliyordu tehdit ediyordu, takip ediyordu. Bir şekilde tekrar barışıyorduk. Kıskançlık krizleri vardı. Son olarak biz ayrıldık. Kabullenemedi bunu. Öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Polise ve savcıya gittim uzaklaştırma kararı verilmesi için ancak reddedildi. Olay günü ekmek almış eve dönerken bir anda yüzüme bir şey döktü ve kaçtı. Ben hastaneye geldikten sonra telefon edip \'Niye böyle şeyler uyduruyorsun?\' dedi. Gözüm kulağım zarar gördü. Polise şikayetçi oldum. Şu an ben güvende değilim.\"