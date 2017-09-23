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(Görüntülü Haber) Maria cehenneminden böyle kurtarıldılar

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 EYLÜL (DHA) - Maria Kasırgası'nın, içinde bulundukları tekneyi alabora etmesi sonucu Porto Rico kıyılarında, mahsur kalan anne ve iki oğlu Sahil Muhafaza ekipleri tarafından kurtarıldı

23 Eylül 2017 23:38

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 EYLÜL (DHA) - Maria Kasırgası\'nın, içinde bulundukları tekneyi alabora etmesi sonucu Porto Rico kıyılarında, mahsur kalan anne ve iki oğlu Sahil Muhafaza ekipleri tarafından kurtarıldı. Maria Kasırgası\'nın yarattığı hızı saatte 185 kilometreyi bulan rüzgar yüzünden, azgın dalgalar arasında kalarak ters dönen teknede bulunan ailenin babası ise, sulara gömülerek yaşamını yitirdi. Ferrel adlı teknede bulunan Dominik asıllı anne, İngiliz asıllı baba ve iki oğulları Pasifik Okyanusu açıklarında Maria Kasırgası\'na yakalandı. Aile, radyo sinyalleri aracılığıyla acil durum uyarsı göndererek Sahil Koruma ekiplerinden yardım istedi. Ancak Sahil Koruma ekipleri, teknenin bulunduğu yeri belirleyemeden aile olan radyo bağlantısı kesildi. Okyanus üstünde azgın dalgalar ve sert rüzgarla boğuşan tekne bir süre sonra ters olurken anne ve iki oğlu teknenin üstüne çıkmayı başardı, baba ise teknenin altında kalarak yaşamını yitirdi. Kasırga mağdurlarına yardım için havada bulunan ABD Sahil Koruma ekiplerine ait HC-130 tip bir uçak, ters döndükten sonra sürüklenerek Porto Rico\'nun doğusundaki Vieques adası kıyısında karaya oturan tekne üzerinde hayatta kalma mücadelesi veren anne ve iki oğlunu görerek karadaki ekipleri uyardı. Bunun üzerine helikopterle olay yerine gelen ekipler, anne ve iki oğlunu kurtarmayı başardı. Ailenin Maria cehenneminden kurtarılışı da saniye saniye kameralara yansıdı.

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