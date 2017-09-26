(Görüntülü Haber) Mardin'li Hacılar Mardin'e elleri boş döndü

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) SUUDİ Arabistan\'da hac vazifesini yerine getirdikten sonra Mardin\'e dönen hacılar, uçaktan indikten sonra valizlerinin olmadığını görünce adeta şok geçirdiler. Yetkililerle yapılan görüşmede, hacılardın valizlerinin havanın sıcak olması ve yük ağırlığı nedeniyle Suudi Arabistan\'da kaldığı ve daha sonra gönderileceği belirtildi. Suudi Arabistan\'da hac görevini yerine getiren 400 kişilik Mardin\'li hacı kafilesi, dün akşam saatlerinde Mardin Havalimanına döndü. Havalimanında valizlerini almak için bagaj bölümüne hacıların valizlerinin olmadığı ortaya çıkınca adeta şok geçirdiler. Soluğu THY Kayıp Eşya Bürosu\'nda alan hacılar, yetkililerle bir görüşme yaparak valizlerin akıbetini sordu. Valizlerinin havanın sıcak oluşu ve yükün fazla olmasından dolayı uçaktan indirildiği bilgisini yetkililerden alan hacılar büyük şok yaşadı. Yetkililer, bagajların sonradan gönderileceğini söylemesi üzerine hacılar, Mardin Havaalanında THY yetkililerine tepki gösterdi. Yakınlarına hediyelik eşyalar, hurma, zem zem suyu getirdiklerini ve bunların hepsinin valizlerinde olduğunu söyleyen hacılar, \"O kadar yoldan eli boş geldik, yakınlarımız bizden hediye beklerken biz valizlerimizi alamadık. Sorunun bir an evvel çözülmesini bekliyoruz\"dedi.