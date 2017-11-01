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(Görüntülü Haber)  Mardin'de Protestanlığın 500'üncü yılı kutlaması

    Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de Protestanlığın 500'üncü yılı, Protestan Kilisesi tarafından bir otelde düzenlenen programla kutlandı

01 Kasım 2017 14:12

 

 

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de Protestanlığın 500\'üncü yılı, Protestan Kilisesi tarafından bir otelde düzenlenen programla kutlandı.

Mardin Protestan Kilisesi tarafından bir otelde düzenlenen kutlama programı, İstanbul Anadolu Protestan Kilisesi görevlisinin Levent Kınran, Protestanlık hakkında bilgi vermesi ile başladı. Salonunun yarısından fazlasının boş kaldığı ve katılımcıların çoğunun da Müslüman olduğu programın sunuculuğunu sinema oyuncusu Melih Ekener yaptı. 500\'üncü yıl kutlama programına Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, HDP İl Eşbaşkanı Eylem Amak, Diyarbakır- Mardin Metropoliti Saliba Özmen ve vatandaşlar katıldı.

Oyuncu Ekener de tiyatro dolayısıyla dünyanın birçok şehrini gezdiğini ancak Mardin gibi tarihi bir kenti görmediğini belirterek, \"Mardin\'de farklı bir ruh var. Burada bütün dil, din, ırk bir arada yaşıyoruz. Ayrım yapan bütün şeyler bir kenara atılmış, insan olarak bakıyor herkes herkese. Bu bence muhteşem bir şey.Büyüklerime sesleniyorum buradaki güzellikleri lütfen korusunlar. Burası bırakın Türkiye\'ye dünyaya örnek olacak bir şehir\" dedi.

Programda Mardin Valiliği\'nin Dinler ve Diller Korosu Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice ve Süryanice şarkılar, Süryanice ve Ermenice ilahiler seslendirirken, Güney Kore\'den gelen Kilise korosu Türkçe Hıristiyan ilahileri ile Süryani Kırklar Kilisesi Kız Korosu da Süryanice ilahiler seslendirdi.

Programda ayrıca Güney Koreli sanatçı Sora Lim\'in keman ve Gwansig Park\'ın piyano dinletileri izleyenleri mestetti. Programa katılan Protestan ve Ortodoks Süryaniler ile Müslümanları tebrik eden Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker de, protestanlığın 31 Ekim 1517 tarihinde kurulduğunu, hoşgörü şehrinde 500\'üncü yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise Süryani cemaati adına bütün Protestanların gününü kutlayarak, \"Bu anlamlı günün barışımıza hoşgörümüze güç katmasını diliyoruz\" diye konuştu.

 

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