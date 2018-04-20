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(Görüntülü Haber) Mardin'de engellilerden oluşan müzik grubu ilk konserini verdi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN Büyükşehir Belediyesi'nce 'Sanat Engel Tanımaz' projesi kapsamında, 6 aylık kursa katılan engellilerden oluşturulan Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu, ilk konserini verdi

20 Nisan 2018 17:34

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN Büyükşehir Belediyesi\'nce \'Sanat Engel Tanımaz\' projesi kapsamında, 6 aylık kursa katılan engellilerden oluşturulan Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu, ilk konserini verdi. Vali Mustafa Yaman\'ın da izlediği konser, büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı\'nca başlatılan \'Sanat Engel Tanımaz\' projesi kapsamında, kursta 6 ay eğitim verilen engellilerden Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu oluşturuldu. Topluluk üyeleri, çalmayı öğrendikleri çeşitli müzik aletlerini de alıp, ilk konserlerini verdi. Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki konserde türkü seslendirip, şiir okuyan engelliler, büyük beğeni topladı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman\'ın da izlediği konsere yoğun katılım sağlandı. Mardin\'in artık \'huzur şehri\' olduğunu belirten Vali Yaman, \"Mardin, her alanda ilerliyor. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mardin sizin sayenizde \'engelli ve çocuk dostu\' şehir oluyor. 1,5 senedir sizin için çalışıyoruz, dedik. Koyduğumuz hedefleri hep beraber sizin de desteğinizle yerine getiriyoruz ve başarıyoruz. Yeniden yazdığımız bu şehrin hikayesini birlikte başaracağız. Her an sizler için çalışacağız\" dedi. Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk ise konser için verilen destek dolayısıyla Vali Yaman ve ekibine teşekkür etti. Müzik topluluğu üyelerinden görme engelli rehber öğretmen Riyad Tezcan ise projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, \"Her zaman aklımda olan projeydi. Valilik ve büyükşehir belediyesi bize destek oldu. Herkese örnek olabilecek bir proje. Engelli bireyler, kendilerini evlerine hapis etmesinler. İsteyince başarabilirler\" diye konuştu. ​Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu üyeleri fotoğraf çektirdi.

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