(Görüntülü Haber) Mardin'de çatışma: 1 uzman çavuş şehit

NUSAYBİN ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI Nusaybin İlçesi\'ne bağlı Çalıköy Mahallesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın cenazesi, Kızıltepe İlçesi İlker Düzova Kışlası\'nda düzenlenen töreninin ardından memleketi Denizli\'ye uğurlandı. Törene şehidin annesi Ümmühan Arıkan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Altan Er, Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti Mardin Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankarı ve Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, kurum amirleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın naaşının katafalka konulmasıyla başlayan tören, öz geçmişinin okunmasıyla devam etti. Tören, İl Müftüsü İsmail Çiçek’in dua okuması ile sona erdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arıkan\'ın cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Denizli\'ye uğurlandı.