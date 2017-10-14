(Görüntülü Haber) Mardin'de 11'inci SineMardin Film Festivali başladı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de geleneksel SineMardin Film Festivali\'nin 11\'incisi başladı. Bu yılki festival, \'Hikayeler\' teması ile göç, içsel yaşam ve umut hikayelerinin yer aldığı film ile başladı.



Mardinli sinemaseverlerle 13-20 Ekim tarihleri arasında buluşacak olan SineMardin Film Festivali kapsamında gösterilecek birçok filmin gösterimi yönetmen, oyuncu ve yapımcı katılımıyla gerçekleşecek. Festivalde, kısa, uzun, belgesel ve deneysel 45 filmin gösterimi yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen festivalin açılışı bir AVM\'nin sinema salonunda verilen kokteylle başladı.



Kokteyle Kültür ve Turizm İl Müdürü Alaaddin Aydın, Festival Başkanı Zihni Tümer, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, yönetmen, oyuncu ve davetliler katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Zihni Tümer, Mardin\'de sineme sektöründe 11\'inci festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Film seçkilerini tamamen izleyici beğenisi ve senaryosu üzerinden yaptıklarını anlatan Tümer, \"Onurlandırılmış, beğeni kazanmış filmleri kendi programımızın içine dahil ediyoruz. Mardin ve bölgede çok sevdiğimiz hikayeler var. Bu seneki temamız da hikayeler. Bu festivallerde ilk defa kendimizi AVM içinde bulduk. Gelişen teknolojiye daha rahat ayak uydurmak ve daha vizyon görmemiş filmleri salonlarda beğeniye sunmak istedik\" dedi.



Festivalin açılış filmi olan \'İşe Yarar Bir Şey\' filminin yönetmenlerinden Pelin Esmer de Mardin\'den çok etkilendiğini ifade ederek, \"Mardin\'de olmaktan büyük bir huzur duyuyorum. İyi ki bu sene kısmet oldu ve bu sene açılış filmi oldu. Mardin\'de sinemaya meraklı dostlarla tanışmak ayrıca heyecan olur diye geldim, iyi ki de geldim. Filme gösterilen ilgiden dolayı da ayrıca Mardinlilere teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



Açılış kokteylinin ardından, Pelin Esmer ile \'Sarı Sıcak\' filminin yönetmeni Fikret Reyhan, \'Sessizliğin Kardeşleri\' filminin yönetmeni Taylan Mintaş ve \'Murtaza\' filminin oyuncusu İnci Nur Taşdemir\'in de aralarında bulunduğu davetliler, sinema salonunda yönetmenliğini Barış Bıçakcı ve Pelin Esmer\'in yaptığı \'İşe Yarar Bir Şey\' filmini izledi.



Yönetmen ve sanatçıların katılımlarıyla üç ayrı salonda gerçekleştirilecek olan festivalde ayrıca, Onur Ünlü’nün \'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok\', Yılmaz Erdoğan’ın yetmişli yıllar üzerine kaleme aldığı \'Ekşi Elmalar\', Şam sokaklarındaki trajediyi anlatan, Hiam Abbas’ın oynadığı \'Hayatın İçinden\', iki kardeşin sessizliğin içinde yarattıkları benzersiz bir dili konu eden Taylan Mintaş’ın yönettiği \'Sessizliğin Kardeşleri\' ve Yorgos Lanthimos’un \'Kutsal Geyiğin Ölümü\' adlı filmleri sanatseverlerle bulaşacak.



Kore sinemasını mercek altına alan SineMardin, \'Yakın Plan Kore\' adıyla açtığı bölümde ise 5 filmlik özel bir seçki sunacak. Çocuklar için her gün sabah kuşağında bir animasyon filmi gösterimi yapılacak. Belgesel, kısa ve video seçkileri ise 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı\'ndaki eski SineMardin Gösterim Salonu\'nda gerçekleşecek.