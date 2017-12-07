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(Görüntülü Haber) Mardin'de 39 bekçi göreve başladı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'de, Emniyet Müdürlüğü bünyeside görev yapacak 39 çarşı ve mahalle bekçisi, düzenlenen yemin töreniyle görevine başladı

07 Aralık 2017 20:44

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN\'de, Emniyet Müdürlüğü bünyeside görev yapacak 39 çarşı ve mahalle bekçisi, düzenlenen yemin töreniyle görevine başladı. İçişleri Bakanlığı\'nca Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alınan 39 mahalle ve çarşı bekçisi için yemin töreni düzenlendi. Mardin Polisevi\'ndeki törende konuşan Emniyet Müdürü Hasan Onar, il genelinde şu an 333 çarşı ve mahalle bekçisinin yemin edip, göreve başladığını ifade ederek, bugün de 39 bekçinin yemin törenini yaptıklarını söyledi. Onar, devlet olmanın en başta gelen vasıflarından birinin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirerek, \"Ülkemiz, geçmişten günümüze kadar pek çok terör örgütü ile mücadele etmiş ve günümüzde de FETÖ, PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ gibi devletin varlığına ve bütünlüğüne karşı gelen terör örgütleri karşısında, kararlı ve azimli bir şekilde mücadelesini sürdürmektedir. Hiçbir güç, bizleri devletimize karşı olan bu terör örgütleriyle mücadele etme kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir. Siz meslektaşlarımız da sürdüreceğimiz bu kutsal mücadelede artık yer alacaksınız. Teşkilatımızın bir ferdi olmayı onur duyarak taşımanız dileğiyle yeni göreviniz hayırlı, yolunuz ve bahtınız açık olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun\" dedi. Mardin Valisi Mustafa Yaman de, bekçilere görevlerinde başarı dileğinde bulundu. Törende bekçilere sertifikaları Vali Yaman, Emniyet Müdürü Onar, Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk tarafından verildi.

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