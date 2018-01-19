(Görüntülü Haber) Mardin toz bulutu nedeniyle gece gibi (4)

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NUSAYBİN'DE KIZIL GÖKYÜZÜ VATANDAŞI KORKUTTU Nusaybin ilçesinde yaşanan toz fırtınası nedeniyle gökyüzünün gündüz vakti kızıla bürünmesi, halk arasında korkuya neden oldu

19 Ocak 2018 16:56

NUSAYBİN\'DE KIZIL GÖKYÜZÜ VATANDAŞI KORKUTTU Nusaybin ilçesinde yaşanan toz fırtınası nedeniyle gökyüzünün gündüz vakti kızıla bürünmesi, halk arasında korkuya neden oldu. Gündüz vakti gece gibi kızıl rengine bürünen gökyüzünü gören vatandaşlar, henüz sabah olmadığını düşünerek yatağından kalkamadı. Çarşı merkezinde giysi satan esnaflardan gibi Hakan Yalı, toz bulutları nedeniyle iş yerini kapatarak evine gitmek zorunda kaldı. Sokakta dolaşanlardan Semire Şineoğlu, güneşin doğmamasına anlam veremediğini belirterek, \"Nusaybin\'de saat.10.20 olmasına rağmen gecenin ikisi gibi görünüyor. Son 30 yılın en tozlu hali diyebiliriz. Bu saate rağmen hiç kimseyi dışarıda göremiyoruz. Bugün karne günü ama hiç kimse dışarıda yok. Ne bir öğrenci, ne de bir öğretmen. Gerçekten çok korkunç bir hava durumu. Şu anda şoktayım. Bugün Cuma günü, bir de Cuma günü olduğunda kıyametin koptuğunu söylüyorlar ya o yüzden çok korkuyorum\" diye konuştu. Toz fırtınası ve zaman zaman hafif yağan yağmur tanecikleri çamur olarak yağması nedeniyle birçok esnaf kepenk kapatarak vatandaşın birçoğu da dışarıya çıkamadı.

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