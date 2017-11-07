(Görüntülü Haber) Mardan'ın stadyum ve küçük oteline alıcı çıkmadı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Otel\'in 51 milyon TL\'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi borçları nedeniyle icradan satışa çıkarılan stadyum ve spot oteline alıcı çıkmadı.



Antalya\'nın Kundu bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara inşa edilen ve 2010\'da \'Dünyanın En Lüks Oteli\' seçilen Mardan Palace Hotel\'e ait Mardan Stadyumu\'nun da yer aldığı 74 bin 13 metrekare alana sahip spor kompleksi, SGK\'ya olan prim borçları nedeniyle 37 milyon 525 bin lira muhammen bedelle icra yoluyla satışa çıkarıldı.



28 bin 394 metrekare alana sahip stadyumun yanındaki spot otel bloğu ile personel lojmanının yer aldığı arsa da 38 milyon 275 bin TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan spor kompleksinde 4 tribünlü 1 futbol sahası, tek tribünlü 1 futbol sahası ve 2 antrenman sahası yer alıyor.



SGK Antalya İl Müdürlüğü\'nde stadyum ve spot otel için iki ayrı satış ihalesi yapıldı. Saat 09.45-09.50 arasındaki stadyum ihalesi ve 10.00-10.05 arasındaki spot otel ihalesine katılan olmadı. SGK Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihaleyi Mardan Palace Hotel\'in avukatları da izledi. İhale komisyonundan yapılan açıklamada stadyum için 3 milyon 750 bin TL, spot otel için de 3 milyon 825 bin TL teminat yatırılması gerektiği, ancak iki ihale için de bu teminatı yatıran olmadığı kaydedildi. Her iki ihale de 14 Kasım Salı günü aynı saat ve yerde yapılmak üzere ertelendi.



SU VE ELEKTRİK KESİK



Ağustos ayında rezervasyon alımlarını durduran dünyaca ünlü otelin, borçları nedeniyle hem suyu hem elektriği kesildi. Ayrıca bir tur şirketi 465 bin lira alacak karşılığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 2008 model lüks otomobili haczettirip, yediemin otoparkına çektirdi. Telman İsmailov\'un sahibi olduğu AST 1989 Group\'un, Türkiye\'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlu. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul\'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

