(Görüntülü Haber) Marcus Miller, Avrupa turnesine İzmir'den başladı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen \'1 Festival İzmir\', Grammy ödüllü müzisyen Marcus Miller\'i ağırladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'ni dolduran müzikseverler, Avrupa turnesine İzmir\'den başlayan müzisyeni dakikalarca ayakta alkışladı. Türkiye\'de büyük bir hayran kitlesi bulunan dünyaca ünlü müzisyen Marcus Miller, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği \'1 Festival İzmir\' kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde (AASSM) sahne aldı. Cazın duayen ismi, Avrupa turnesine de İzmir\'den başlamış oldu. Cazdan Latin müziğine, Afro Beat\'ten Reggae\'ye uzanan geniş seçkisiyle hayranlarını selamlayan Miller, konserde tek bir boş koltuk bırakmayan İzmirli müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı. Miller, sempatik tavırları ve gitarıyla yaptığı dans ile de izleyenleri büyüledi. 2 GRAMMY ÖDÜLLÜ Müzikseverlerin yakından tanıdığı caz sanatçılarından Marcus Miller, piyanodan klarnete, saksafondan gitara kadar tüm enstrümanları ustalıkla çalabilen çok yetenekli bir besteci ve yapımcı. İki Grammy ve cazda Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi olan sanatçı 2013 yılında UNESCO tarafından barış sanatçısı seçildi. Türkiye cazını ve Anadolu müziğini de iyi tanıyan Miller, Türkiye\'deki sanatçılar ve müzikseverlerle sıkı bağlar kurmuş bir müzisyen. Marcus Miller, Miles Davis için yazdığı ve ürettiği efsanevi albüm Tutu, Miller\'ı sadece 25 yaşındayken uluslararası üne kavuşturdu. Kariyerinin ilerleyen zamanlarında Miller; Eric Clapton, George Benson, Luther Vandross, Roberta Flack, Aretha Franklin, Chaka Han, Al Jarreau, George Duke, Wayne Shorter, Lalah Hathaway ve Herbie Hancock gibi yetenekli sanatçılarla işbirliği yaptı. Ayrıca Tales, M2, Silver Rain, Free, Monte Carlo\'da Bir Gece (Monte Carlo Filarmoni Orkestrası ile birlikte) ve Renaissance gibi kendi türlerine meydan okuyan albümleri üretti. Çağın genç ve yetenekli müzisyenlerini buluşturarak turneler düzenleyen Miller, bir süre sahnelerden ayrıldıktan sonra Rio, Paris, Los Angeles, Lafayette ve Louisiana\'da yeni bir albüm kaydetti. Ünlü sanatçı, 2015 yılında yeni ve genç müzisyen grubuyla canlı performansa döndü.