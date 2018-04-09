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(Görüntülü Haber) Marangoz atölyesi, yangında küle döndü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir marangoz atölyesi, çıkan yangında küle döndü

09 Nisan 2018 12:13

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde bir marangoz atölyesi, çıkan yangında küle döndü. Yangın, gece saatlerinde Cemal Paşa Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi\'nde bulunan Adil Kırşan\'a ait marangoz atölyesinde çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini fark eden site görevlileri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tazyikli su sıkarak müdahale ettiği yangını bir saatte söndürdü. Yangının mesai dışında çıkması sonucu yaralanan ya da ölen olmazken, atölyede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay da yangın yerine gelerek, incelemede bulundu. Uzman itfaiye erleri, atölyeyi küle çeviren yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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