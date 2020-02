(Görüntülü Haber) Mantar toplarken dikkat

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA AKUT İl Temsilcisi Hakan Özcan, mantar toplamaya ya da doğa yürüyüşüne tek başına gidilmemesi yönünde uyardı. Manisa Telsiz, Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT) Başkanı Bahattin Özer ise insanların mantar toplarken yollarını kaybettiklerini belirtip, bu kişilerin bilmedikleri yerlerde çok fazla uzaklaşmamasını tavsiye etti. Her yıl mantar toplamak ya da doğa yürüyüşü yapmak amacıyla ormanlara giden vatandaşların yaşadıkları ölümle sonuçlanabilen olumsuzluklara karşı arama kurtarma ekiplerinden uyarı geldi. Son olarak geçen cumartesi günü Denizli\'nin Merkezefendi ilçesinde mantar toplamak için dağlık alana giden Hasan Ülker\'in (49) 30 metrelik kayalıktan düşerek ölmesiyle sonuçlanan olay, dikkatli olup, önlem almanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Mantar toplamak uğruna insanların hayatlarını kaybedebildiklerini söyleyen AKUT Manisa İl Temsilcisi Hakan Özcan, bu tür olaylarla çok fazla karşılaştıklarını anlattı. Genellikle doğa yürüyüşü yapmak ve mantar toplamak için ormana gidenlerin kaybolduğunu ya da kaza geçirdiğini kaydeden Özcan, basit önlemlerle kazalardan kurtulabileceğini ifade etti. Özcan, \"Yanımızdaki ekipman bizim için çok önemli. Mantar toplama ya da doğa yürüyüşü etkinliklerinde mutlaka yanımızda bir kişi daha olmalı. Gidilen yerin, bölgenin de mutlaka birilerine haber verilmesi gerekiyor. Yanınızda bir cep telefonu şarjı için güç kaynağı ve ateş yakılabilecek bir aygıt olmalı. Küçük bir ilk yardım çantası her zaman hayat kurtarır. Bunları yanlarında bulundurmaları şart\" dedi. Manisa Spil Dağı Milli Parkı\'nda kayıp vakalarıyla karşılaştıklarını kaydeden Hakan Özcan, \"Jandarmayla birlikte Spil Dağı\'nın birçok noktasına metal tabela yerleştirdik ve rakamlar yazdık. Bu rakamlar, haritalara işlendi. Vatandaşlar bu tabelalara dikkat ederse ve geçtikleri yerin numarasını akıllarında tutarlarsa, başlarına bir kaza geldiğinde geçtikleri yerin numarasını bize ulaştırmaları halinde kurtarma operasyonu daha kolay olacaktır\" diye konuştu. Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer ise, insanların mantar toplarken tehlikeli yerlerden düşüp yaralandığını belirtip, önceliğin can güvenliği olduğunu söyledi. Özer, \"Ormana mutlaka iki kişi çıkılmalı, yiyecek alınmalı. Bu tür yürüyüşlere ve mantar toplama faaliyetlerine giderken kendilerine yetecek su ve 12 saat yetecek yiyecek yanlarına almalılar\" diye konuştu. Yol kenarından çok fazla uzaklaşılmaması gerektiğini de dile getiren Özer, ormana çıkarken termal giysi giyilmesini önerdi. Özer, \"Kişiler, mantar sevdasına daldıkları zaman yol kenarlarından ayrılıyorlar, nerede olduklarını kendileri de bilmiyor. Tamamen termal giysiler giyilmesi, rüzgara, suya dayanıklı giysiler olmalı\" dedi.