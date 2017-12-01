(Görüntülü Haber) Mantar, gelir kapısı oldu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'da, yağmur sonrası açan güneşle birlikte ortaya çıkan mantarlar, ailelerin geçim kaynağı oldu. Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde yaşayanlar, yağmur sonrası açan güneşle türeyen mantarları toplamak için dağlık bölgelere gidiyor. Başta kuzu göbeği olmak üzere çıntar mantarları ile çeşitli otları toplayanlar, sofralarını zenginleştiriyor. Günlük öğünlerini elde etmek ve doğal ürün tüketmek için dağda mantar toplayanların dışında bazı aileler, bu dönem gelir sağlıyor. Evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Çetin de mantar sayesinde bu dönemde ailesini geçindiriyor. Topladığı özellikle çıntar mantarlarını kilosu 10-15 TL\'den pazarda satıyor. Günde 20-30 kilo mantar toplayabildiğini belirten Çetin, \"Yaklaşık 5 yıldır doğadan topladığım mantarları pazarlarda satıyorum. Allah\'a şükür, bugüne kadar sattığım mantarlardan zehirlenme gibi bir durum da olmadı; çünkü bu işe meraklı olduğumdan dolayı hangi mantar zehirli hangi mantar zehirsiz biliyorum. Bazı vatandaşlar, \'Yarın bana 5 kilogram, 7 kilogram mantar getir\' diye sipariş veriyor. Doğal mantar, kültür mantarına göre, lezzeti daha fazla olduğu için tercih ediliyor. Kilogramını şu an 10 ila 15 liradan satıyorum. Sabah erken çıkıp, öğleye kadar en az 20-30 kilogram mantar topluyorum. Yürümeyi sevdiğim için ayrıca spor yapmış da oluyorum\" dedi. Mantar toplayanlardan Mustafa Aslan (67) ise doğal mantarın kültür mantarına göre, daha lezzetli olduğunu, az ya da çok mantar toplasa da akşam tezgahını tamamen boşaltıp, eve döndüğünü söyledi. Pazardan alışveriş yapanlar da mantarın bu bölgeye has bir ürün olduğunu belirterek, mantardan çeşitli yemekler yaptıklarını ve yemeklerin çok lezzetli olduğunu dile getirdi.