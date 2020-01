(Görüntülü Haber) Manş Denizi’ni yüzerek geçtiler

Aynur Tattersall, Londra, 5 Eylül (DHA) - Türk yüzücüler, dünyanın sayılı su kanallarından olan Manş Denizi’ni 13 saat 17 dakikada geçtiler. Takım sporcularından biri Manş\'ı geçen en genç Türk unvanını alırken; yüzücüler zaferlerini Türk bayrağı açarak kutladı. İnebolu Belediyesi\'nin sponsorluğunda İngiltere\'ye gelen Kastamonulu mastır yüzücüler, ilçelerini tanıtmak için geçiş zorluğu ile dünyanın sayılı su kanallarından olan Manş Denizi’ni 13 saat 17 dakikada geçerek bir ilke imza attılar. Her yüzücünün bir saat içinde 3-4 kilometre yüzdüğü yarışmada, bir arkadaşları yüzerken diğer takım üyeleri refakatçı teknede sırasını bekledi. Rüzgâr yüzünden sallanan teknede doğru dürüst beslenemeyen yüzücüler, bu kez de rüzgârın etkisiyle çok üşüdü. Ülkenin Dover kıyısında düzenlenen yüzme yarışında, antrenörlüğünü Kâmil Resa Alsaran\'ın yaptığı İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı\'ndan ilk olarak 07.13\'te Ahmet Tekkeşin (60) Manş\'a girdi. Bir saat sonra yerini Samet Yılmazer\'e (21) bıraktı.Ardından Erhan Gelgit (34), Şahin Karakuş (48), eşi Kadriye Karakuş (44) ve Takım Kaptanı Hasan Heke (63) nöbeti devraldı. Yüzücülere can güvenliği için ışıldak takıldı Parkurun yarısına gelindiğinde hava koşullarının bozulması, kararması ve dalgaların yükselmesi üzerine Türk yüzücüler hem suda hem teknede büyük zorluk yaşadı. Fransa kıyalarına yaklaşıldığında akşam karanlığının basması üzerine yüzücülere can güvenliği için ışıldak takıldı. Türk bayrağı açarak zaferlerini kutladılar Takım, başlangıçtan tam 46 kilometre, 13 saat 17 dakika sonra Fransa\'nın Audinghen kıyısına vardı. Bütün kuralları yerine getirerek Manş\'ı geçen ekip üyeleri, geçişi düzenleyen dernekten sertifikalarını aldı. Büyük mutluluk yaşayan üniversiteli Samet Yılmazer, Türk bayrağı açarak zaferlerini kutladı. Samet, Manş\'ı geçen en genç Türk unvanını aldı. Kadriye Karakuş ile eşi Şahin Karakuş da bu başarıyı gösteren ilk Türk çift oldu. Ekipten Şahin Karakuş, \"Çok zordu. Zoru başardık\" derken, Manş\'ı geçen en yaşlı Türk unvanını kazanan takım kaptanı Hasan Heke\'nin ise gözü suda mikrop kaptı. Heke tek gözü kapanmasına rağmen yüzmeyi bırakmadı. Yüzücülerin Everest\'i Atlas Okyanusu\'nun İngiltere ile Fransa\'yı birbirinden ayıran kolu Manş Denizi, yüzücülerin Everest\'i olarak biliniyor. Yüzücüler, Atlas Okyanusu ile Kuzey Denizi\'ni birleştiren Manş\'ı en dar yeri Dover Boğazı\'ndan geçiyor. Burası, dünyanın sayılı zor geçiş bölgelerinden biri. Yüzücülerin hem kendileri hem Manş\'ın getirdiği zorluklarla baş etmesi gerekiyor. Heke, \'\'Manş Denizi\'ni Geçen En Yaşlı Yüzücü\'\' oldu Takım Kaptanı Hasan Heke, Manş Denizi\'ni geçen en yaşlı yüzücü olduğunu belirterek, İnebolu Belediyesi\'nin takımı olarak İngiltere\'ye geldiklerini ve İngiltere\'nin Dover bölgesinden Fransa\'nın Audinghen bölgesine kadar 50 km yüzdüklerini söyledi. Heke, \'\'13 saat 16 dakika gibi çok iyi bir zamanlamayla mesafeyi tammaladık.Bizim beklentimiz 16 saattı çünkü bizler amatçr yüzücüleriz. Sonradan başladık bu işe. Ancak kat ettiğimiz mesafe bizim için gurur verici. Çok mutluyum. Başkanımız da bize destek oldu\'\' diye konuştu. İstanbul\'da eksi 6-8 dereceler de yüzdük Bir buçuk senden beri hazırlık yaptıkları belirten Heke, \'\'Kışın İstanbul Boğası\'nda, karda, kışta yüzdük.Soğuk suya alıştık çünkü Manş Denizi soğuk bir deniz. Oranın sıcaklı 16-17 derece. Bizim şansımıza bu sene biraz daha sıcaktı ama öneli de değildi. Zaten 15 derecede yüzebilecek kadar alıştırmıştık kendimizi. İstanbul da 6-8 derecelerde bütün kış boyu yüzdük. Bütün takım arkadaşlarım yüzdü. Hepsi özveriyle çalıştı. Antrenörümüz bizleri çok iyi çalıştırdı, yönlendirdi. Biz de inandık. Takım arkadaşlarımız inandı. Sayın Belediye Başkanı\'mız bizlere inandı ve sponsor oldu. Bizler başkanımızı mahçup etmedik. İnebolu\'yu, ülkemizi temsil ettik. Bayrağımız ile beraber yüzdük. Çok mutluyuz çok gururluyuz\'\' diye kaydetti. \'\'Manş Denizi\'nde Türk bayrağını dalgalandırdık\'\' Türkiye\'deki tek İstiklal Madalyası olan ilçenin Belediye Başkan olduğunu belirten İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ise, Hasan Heke\'nin bir gün kendisini telefonla arayarak Manş Denizi\'ni geçmek isteklerini ve sponsorluk için destek istediklerini söyledi. Başkan Uzuner, şöyle devam etti: \'\'İki saniye bile düşünmeden kabul ettim. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Yeter ki İnebolu\'yu temsil edecek bir takım olsun dedik. Çünkü inanmıştık. Bizler Karadeniz sahil şeridinde olduğumuz için İstiklal Madalyalı ilçemizi tanıtmak adına bu projeye imza attık. 2016 yılında düğmeye bastık ve antrenörümüz Kâmil Resa Alsaran\'la beraber antremanı yaptılar. Dediler ki, \'\'Yüzme vakti geldi.1-7 Eylül arası Manş\'a gidiyoruz.\'\'Bu güzel günde, bu güzel yere Manş Denizi geçmek için hep beraber geldik. Çok konuşulan, çok büyütülen Manş Denizi\'ni sporcularımızın özverili çalışmalar sonucunda, çok iyi bir dereceyle tamamladık. Ülkemizi temsil ettikleri ve Türk bayrağını dalgalandırdıkaları için kendilerini kutluyorum\'\' diye ifade etti. \'\'Bu tür projeler devam edecek\'\' İnebolu\'yu tanıtmak ve İnebolu\'ları gururlandırmak için böyle bir projeye imza attıklarını belirten Başkan Uzuner, \'\'İlçemizi çok güzel bir şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Bu tür projelerin devam edecek\'\' diye kaydetti. \'\'Dört tarafımız denizlerle çevrili ama yüzemiyoruz\'\' Yaklaşık 5 yıldır yüzdüğünü söyleyen Ahmet Tekkeşin, \'\'Benim için rüya diyebileceğim bir projeye hep birlikte imza attık. Bize \'\'Bu inanıyor musunuz, başarabilecek misiniz?\'\' diye sorduklarında \'\'Kesinlikle\'\' dedik. Tabi Dover\'e geldiğimiz zaman Fransa kıyılarını görmek bile mümkün değildi. Hiç moralimiz bozulmadı. Güzel bir hava yakaladık. Dinlenmeden hemen ertesi günü denize girdik. Bunu bir takım olarak sonuçlandırdık. Çok mutluyum. Herşey dört tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşadığımız halde yüzme sporunun bu kadar geri de kaldığı ülkede bunu başarmaktan dolayı mutluyum\'\' diye belirtti. Manş Denizi\'ni yüzerek geçen ilk çift oldular Şahin Karakuş, \'\'İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı\'na eşim ile birlikte katıldım. Eşimle beraber yüzdük. bu da bizim için ilk ve sevindirici bir anı oldu. Soğuk bir denizde, soğuk bir havada, kapalı ve zorlu deniz şartlarında sırasıyla yüzdük. Bir yıldır bunun antremanını yapıyorduk zaten. Neyle karşılaşacağımızı bildiğimiz için ona göre önlemlerimizi aldık. Çok zor bir parkuru çok iyi bir zaman içerisinde bitirdik. Beklediğimiz ve hedeflediğimizden daha iyi bir zaman içerisinde bitirdik. Çok mutluyuz\'\' dedi. Kadriye Karakuş da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Uzuner, Takım Antrenörü Alsaran ve Takım Kaptanı Heke teşekkür ederek, \'\'Biz gerçekten güzel bir aile olduk. Takım olarakta çok iyi anlaşıp güzel bir geçiş tamamladık\'\' dedi. \'\'Hayalimizde dahi olmayanı başardık\'\' Erhan Gelgit ise, \'\'Manş Denizi\'ni geçmeyi hayal dahi etmediğini ama bunu başardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. \'\'Ben kendi adıma çok iyi çalıştığımı sanıyordum ama ekibimiz de çok iyi çalışmış bu sırada. Beklentimizin çok çok altında bir süreyle geçişi tamamladık. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum\'\' dedi. Takıma Yardımcı Antrenör olarak katılan İlyas Öztürk de, takımın bir yıldır ciddi bir şekilde çalıştığını ve kendisinin de antremanlara katıldığını belirterek, \'\'Beklediğimizin çok üzerinde bir performans sergilediler. Başkanımızın yanımızda olması, asıl antrenörümüz Kamil Bey\'in yanımızda olması bize ayrı bir güç kattı. Beklentimizden çok daha iyi bir sonuçla Manş Denizi\'ni yüzerek geçti arkadaşlarımız\'\' diye ifade etti.