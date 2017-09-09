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(Görüntülü Haber) Manisa'da saman yüklü 2 kamyon yandı

Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kula İlçesinde, iki farklı adreste park halindeki saman yüklü kamyonlarda bilinmeyen nedenle yangın çıktı

09 Eylül 2017 12:07

Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kula İlçesinde, iki farklı adreste park halindeki saman yüklü kamyonlarda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında tamamen yanan iki kamyon da kullanılamaz hale geldi. Divlit Caddesi ve 4 Eylül Mahallesi Şehit Durmuş Güçlü Caddesi üzerindeki 2 saman yüklü kamyonda, bugün saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyonlardan alevler yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye ekipleri, her iki yangına da müdahale etti. Divlit Caddesi üzerinde yanan Mehmet Deniz\'e ait kamyonla, Şehit Durmuş Güçlü Caddesi üzerinde yanan Mustafa Diren\'e ait kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

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