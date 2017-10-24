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(Görüntülü Haber) Manisa'da orman yangını

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü

24 Ekim 2017 12:37

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre İlçesi\'ndeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Yuntdağı Bölgesi\'nde bulunan Avdal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangınç çıktı. Bölgedeki alevler gören çevredekiler durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevler yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 hektarlık alan alevlerden zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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