(Görüntülü Haber) Manisa'da MHP İlçe Başkanı'nın işyerine saldırı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) MANİSA\'da, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten\'in DVD film satışı yapılan işyerinin camına, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle gece ateş açıldı. İşyerinin camı kırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevini yaklaşık 2 yıldır yürüten Şener Özten\'in, Utku Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı\'ndaki DVD film satışı yapılan işyerine, gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle 2 el ateş açıldı. Sabah camdaki deliği gören komşu esnaftan saldırıyı öğrenen Özten, işyerine geldi. Özten\'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. \"KİMSEYLE BİR HUSUMETİMİZ YOK\" Saldırıyı komşu esnaflardan telefonla öğrendiğini dile getiren Özten, \"Camda bir delik olduğunu söylediler. Ben de işyerime geldikten sonra durumu polise bildirdim. Hemen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Sanırım pompalı tüfekle iki el cama ateş edilmiş. Gece saat 01.30\'da bir ses duyulmuş. Görgü tanıklarına göre, bir kişi işyerinin önüne geliyor iki el ateş ediyor ve ileride kendisini bekleyen bir araçla kaçıyor. Polis, gerekli incelemeye başlattı. İnşallah en kısa sürede fail veya failleri yakalanır. Kimseyle bir husumetimiz yok. 25 senedir esnafım. Kimseyle bir sürtüşmem bile olmadı. Kimin yaptığı bulunduğunda sebebini biz de öğreneceğiz\" diye konuştu. Yaşanan saldırın ardından MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Özten\'in işyerine geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.