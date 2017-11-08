(Görüntülü Haber) Manisa'da iki yeni üzüm çeşidi tescillendi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından \'Efem\' ve \'Beyra\' isimli iki üzüm çeşidi tescil edildi. Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal, standart üzümlerin tane ağırlığı 2 gram iken tescili yapılan \'Beyra\' isimli üzüm cinsinin tane ağırlığının 14 gram olduğuna dikkati çekti. \'Sultaniye\' çekirdeksiz üzüm üretimiyle ünlü Manisa\'da, üreticiler için farklı üzüm çeşitleri denemesi başarıyla sonuçlandı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'nün 3 yıllık çalışmasının ardından tane büyüklüğü açısından olumlu iki tür daha tescil edildi. Enstitü Müdürü Akay Ünal, geçen yıllarda çekirdeksiz üzümle ilgili üzüm tescilini yaptıklarını belirterek, üreticilerin bu çeşitlere yoğun talep gösterdiğini söyledi. 2016 yılında da erkenci sofralık üzüm çeşitlerine yöneldiklerini ifade eden Ünal, 2017 yılında orta mevsim sofralık kalitesi üzüm çeşitlerine yoğunlaştıklarını belirtti. Ünal, \"3 yıllık bir tescil çalışması sonunda yaklaşık 13 bin melez fert arasından seçimimizi yaptık. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Test Müdürlüğü tarafından iki çeşidimiz tescillendi. \'Efem\' ve \'Beyra\' isimleri ile tescil oldu\" dedi. İki yeni çeşidin özelliklerini anlatan Ünal, özellikle tane ağırlığı açısından avantajlı olduklarını vurguladı. Ünal şunları söyledi: \"Ağustos başı ve ortasında bu iki üzüm çeşidi olgunlaşıyor. \'Efem\' üzüm çeşidimiz siyah taneli, 8 gram civarında bir tane iriliğine sahip. \'Beyra\' isimli çeşidimiz de ağustos ortasında olgunlaşıyor. Tane iriliği ortalama 14 grama çıkıyor. \'Sultani\' çekirdeksiz üzüm çeşidimizin tane ağırlığı yaklaşık 2 gramken, \'Beyra\' çeşidimiz 14 gramla, iri, gösterişli bir çeşit olarak tüketicilere sunulacak.\" Üreticilerin daha fazla gelir elde etmesini ve ülkenin sofralık üzüm ihracatındaki payının artırılması hedeflediklerini dile getiren Akay Ünal, bu iki çeşidin ilgi göreceğini düşündüğünü söyledi.