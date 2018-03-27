(Görüntülü Haber) Manisa'da Gaziantep rüzgarı

ANTEP fıstığıyla, baklavası ve acı biberiyle ünlü Gaziantep\'in kültürü Manisalılara tanıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi\'nde Gaziantep Tanıtım Günleri\'nde Manisalılar yöreye özgü yemeklerin ve baharatların tadına vardı. Türkiye\'nin önemli kültür şehirlerinden biri olan Gaziantep yöresel ürünleri ve eşsiz mutfak lezzetleri Manisalılarla buluştu. Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından Manisa\'da ilk kez gerçekleşen Gaziantep Tanıtım Günleri başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi\'nde tanıtım günlerine Manisa\'daki Gaziantepli vatandaşlar ilgi gösterdi. Tanıtım günlerinde Gaziantep\'in meşhur baklavası, Antep fıstığı, kebapları, kuru dolmaları ve acı biberleri Manisalılar\'ın ilgisini çekti. Kilosu 70 lira olan deli biber, kilosu 50 liraya satılan isot fuarın en çok dikkat çeken ürünleri oldu. Tanıtım günlerinin açılışında konuşan Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, Türkiye genelinde Gaziantep\'i tanıtım atağı başlattıkları ve ilk durağın Manisa olduğunu söyledi. Hasan Özaygut, \"1 Nisan\'a kadar burada kültürümüzü, yöresel ürünlerimizi tanıtacağız. İlk gün olmasına rağmen insanların akın akın geldiğini görüyoruz. Gaziantep bir gastronomi şehridir. Gaziantep\'te görmek istediğiniz ne varsa, minyatürü burada mevcuttur\" dedi. GAZİANTEP\'İ TANIMAK İSTEYENLERE DAVET Manisalıları Gaziantep Tanıtım Günleri\'nde davet eden Özaygut, \"Antep\'i yaşamak isteyen, Antep\'i görmek isteyen ilk önce gelsin burada Antep\'i tanısın sonra Antep\'e gitsin. Sloganımızla, \'Şimdi Gaziantep\'e gitme zamanı\' diyoruz. Antep gezilecek güzel bir şehir. Dünyanın en büyük açık hava müzesi olan yer. Dünyanın en büyük hayvanat bahçesinin olduğu, 30\'a yakın müzenin olduğu bir alan. Baklavasından, kebabından, baharatından, peynirinden, el sanatlarından, bakırcığa kadar her şey Manisa Büyükşehir Belediyesi fuar alanında halkımızın 6 gün ziyaretine açık olacaktır\" diye konuştu.