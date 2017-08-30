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(Görüntülü Haber) Manisa'da 2 bin Türk bayrağı dağıtıldı

MANİSA, (DHA)- MANİSA Valiliği'nin destekleriyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi'ne teslim edilen 2 bin Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunanlara dağıtıldı

30 Ağustos 2017 23:23

MANİSA, (DHA)- MANİSA Valiliği\'nin destekleriyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi\'ne teslim edilen 2 bin Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda bulunanlara dağıtıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle halka 2 bin Türk bayrağı hediye etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen dağıtımda bir açıklama yapan Dernek Başkanı Ümit Taydaş, şehit ve gazi aileleri tarafından Manisalılara dağıtılan Türk bayraklarının bugünün önemine daha farklı bir anlam kattığını söyledi. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere zafer için mücadele edenleri andıklarını belirten Taydaş, Türkiye Cumhuriyeti\'nin sonsuza kadar yaşayacağını belirterek halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı.

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