T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Manifatura dükkânı alev alev yandı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta manifaturacıda elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

13 Aralık 2017 20:49

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta manifaturacıda elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Eski Hal mevkiindeki bir manifatura dükkânında meydana geldi. Mehmet Özdemir\'e ait iş yerindeki ampullerin patlamasıyla sıçrayan kıvılcımlar, içerideki konfeksiyon malzemelerini tutuşturdu. Kısa sürede alev topuna dönen işyerindeki yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yan taraftaki dükkânda oturduğu sırada yangının çıktığını anlatan iş yeri sahibi Mehmet Özdemir, herhangi bir sigortasının olmadığını söyledi. Özdemir, \"Ben yan komşumda oturuyordum. İş yerindeki ampuller birden patlamış ve yangın çıkmış. Yeğenimin seslenmesiyle dükkâna geldim ama içeri giremedik. Dükkânda 170 bin liralık malzemem vardı ve hepsi kül oldu. Maddi zararım 170 bin lira, manevi zararım ise ayrı\" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUŞ DHA MUŞOlayEski HalMehmetKısaYangındaYanYeğeniminDükkândaMaddiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24