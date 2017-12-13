(Görüntülü Haber) Manifatura dükkânı alev alev yandı

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta manifaturacıda elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Eski Hal mevkiindeki bir manifatura dükkânında meydana geldi. Mehmet Özdemir\'e ait iş yerindeki ampullerin patlamasıyla sıçrayan kıvılcımlar, içerideki konfeksiyon malzemelerini tutuşturdu. Kısa sürede alev topuna dönen işyerindeki yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yan taraftaki dükkânda oturduğu sırada yangının çıktığını anlatan iş yeri sahibi Mehmet Özdemir, herhangi bir sigortasının olmadığını söyledi. Özdemir, \"Ben yan komşumda oturuyordum. İş yerindeki ampuller birden patlamış ve yangın çıkmış. Yeğenimin seslenmesiyle dükkâna geldim ama içeri giremedik. Dükkânda 170 bin liralık malzemem vardı ve hepsi kül oldu. Maddi zararım 170 bin lira, manevi zararım ise ayrı\" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.