New York, 11 Aralık, (DHA)- New York Polis Departmanı Manhattan’da otobüs terminalinde patlama meydana geldiğini açıkladı. NYPD, Patlamanın Times Meydanı yakınlarındaki Liman Dairesi Otobüs terminalinde gerçekleştiğini açıkladı. New York 42. Cadde ve 8. Bulvar’ın bulunduğu yerde A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi. İtfaiye olaya müdahale ediyor.





Gerçekleşen patlamayla ilgili bir kişi tutuklanırken, birkaç vatandaşın yaralandığı söylendi.