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(Görüntülü Haber) Mangal kömürü işçilerinin ekmek mücadelesi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - MARDİN'den Niğde'ye gelen 2 aile, dağlardan topladıkları meşe odunlarını özel yöntemle yakarak mangal kömürü haline getirip satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor

27 Eylül 2017 14:47

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - MARDİN\'den Niğde\'ye gelen 2 aile, dağlardan topladıkları meşe odunlarını özel yöntemle yakarak mangal kömürü haline getirip satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Altunhisar İlçesi\'ne bağlı Ulukışla Köyü Üzümlü Mevkii\'ne kurdukları çadırlarda yaşayan Yetiştiren ve Sabak ailelerinin fertleri, küçük çocuklarının da yardımıyla topladıkları odun parçalarını, günler süren bir çalışmayla kule şeklinde diziyor. Daha sonra üzeri toprakla kapatılan ve ocak adı verilen kule, ateşe veriliyor. Yaklaşık 15 gün boyunca yanan odunlar, mangal kömürü haline geliyor. Zor şartlarda ailesiyle birlikte çalıştığını kaydeden Sinan Sabak, Mardin\'de yaşadıklarını ancak yılın belli bir döneminde kömür üretmek için Niğde\'ye geldiklerini söyledi. Sabak, \"Ağaç parçalarını kömür haline getirmemiz zahmetli bir iş. Yüzümüzdeki kömür karası, bizim ekmek paramız. Son yıllarda ürettiğimiz kömürü istediğimiz fiyatlara satamıyoruz. İthal kömürler nedeniyle bizim ürettiğimiz kömür istediğimiz fiyatta değil\" dedi. 10 kardeş olduklarını belirten Zeynep Sabak ise okullar açılmasına rağmen eve dönemediklerini söyledi. Zeynep Sabak, \"Mardin\'de lise son sınıfta okuyorum. Mayıs ayında geldim buraya şu anda okullar açılmasına rağmen ben burada ekmek parası için çalışıyorum. Kömür yapmak çok zor. Dağdan indirmesi, çatması ve çıkartması gibi birçok zorlukları var. Zorluklarına rağmen karı yok ama ne yaparsın ekmek parası. Mayıs ayında buraya geliyoruz ve Eylül ayı sonunda ailemle beraber dönüyoruz\" dedi.

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