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(Görüntülü Haber) Mandalina sütlacı ile damaklara hitap etti

MUĞLA Mandalina sütlacı ile damaklara hitap etti Haber Hülya ELTEŞ -Kamera Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), (DHA)Mandalina sütlacı ile damaklara hitap etti Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazırladığı mandalina dolması ile ünlenen evli ve 3 çocuk annesi Fadime As

23 Aralık 2017 20:51

MUĞLA Mandalina sütlacı ile damaklara hitap etti Haber Hülya ELTEŞ -Kamera Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), (DHA)Mandalina sütlacı ile damaklara hitap etti Muğla\'nın Bodrum ilçesinde hazırladığı mandalina dolması ile ünlenen evli ve 3 çocuk annesi Fadime Aslan, şimdi de fırında mandalina sütlacı yaptı. Bodrum mandalinasından yaptığı farklı lezzetler ile tanınan Fadime Aslan, bu kez de mandalinadan sütlaç hazırladı. Yapımı yaklaşık 1 hafta süren ve üzerinde kavrulmuş fındık ile servis edilen sütlaç, kabuğu ile birlikte yeniliyor. Bodrum mandalinasından birçok farklı lezzet ortaya çıkardığını ve bunun da 18\'inci ürünü olduğunu belirten Aslan, Mandalina reçeli, Osmanlı şerbeti, mandalina ekşisi, mandalina marmelatı, mandalina kabuğu salamurası, mandalina dolması, mandalina peyniri gibi birçok farklı lezzet yaptım. Bu kez de mandalinadan sütlaç yaptım. Fırında sütlacı kabuğu ile birlikte tüketiyorsunuz. Çok farklı bir lezzet oldu. Sütlaç yerken içerisinde mandalinayı da yiyormuş hissi var. Yapımı 1 hafta sürüyor çünkü kabuğunun acısını alması için suda beklemesi gerekiyor dedi. Bodrum\'un mandalina yönünden çok zengin olduğunu anlatan Aslan, Özellikle buradan sesleniyorum, mandalina bahçelerinizi kesmekten vazgeçin. Lütfen mandalinalara sahip çıkın dedi. Yılbaşı için ve gelirinin bir özel eğitim merkezine bağışlanacağı bir kermeste ilk kez sunulan mandalina sütlacını yiyenler, çok farklı bir lezzet olduğunu ve çok beğendiklerini söyledi.

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