(Görüntülü Haber) Mandalarına her gün klarnet çalıyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA) - ŞİLE\'de manda çiftliği bulunan Zekeriya Ordu, hayvanlarına her gün klarnet çalıyor. Ordu, \"Süt verimlerinde artış oldu\" dedi. Hayvanların klarnet sesini çok sevdiğini tesadüfen fark ettiğini söyleyen Zekeriya Ordu, \"Bir gün klarnet çalarken bütün sürünün benim çevremde toplandığını fark ettim. O günden beri her gün onlara klarnet çalıyorum. Bu sayede süt verimlerinde artış oldu\" dedi. Şile\'nin Kalemli köyünde babadan kalma manda çiftliğini işlettiğini söyleyen Zekeriya Ordu, \"Babamdan kalma çiftliğimde manda yetiştiriciliği yapıyorum. Aynı zamanda hobi olarak müzikle de ilgileniyorum. Bir gün evimin önünde klarnet çalarken bütün sürünün çevremi sardığını ve dakikalarca dinlediklerini fark ettim. Bunun üzerine her gün onlara klarnet çalmaya başladım. Hayvanlarımız gün boyu doğal ortamlarında otluyor. Dağlara çıkıp klarnet çaldığımda hepsi çevremi sarıyor. Klarnet sesinin hayvanların stresini azalttığını ve süt verimlerini de artırdığını fark ettik\" diye konuştu.