(Görüntülü Haber) Manda sütüyle astım hastalığını yendiğini iddia etti

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde besicilik yapan Ayhan Dolman, mandalardan elde ettiği sütün sağlığa faydalı olduğunu söyleyip, bu sayede astım hastalığından kurtulduğunu öne sürdü. Dolman, inek sütünün kilosu 1 lira 25 kuruştan satılırken, manda sütünün kilosunun 7 lira olduğunu, birçok ilden sipariş aldığını anlattı.



Saruhanlı\'nın Adiloba Mahallesi\'nde oturan Ayhan Dolman, çok fazla yaygın olmayan manda yetiştiriciliğine 7 yıl önce başladı. Çiftçilikle de uğraşan Ayhan Dolman, 350 dönüm arazinin 50 dönümünü manda beslemek için uygun hale getirip, onlar için çamurlu gölet de yaptı. 50 mandası bulunduğunu belirten Ayhan Dolman, şöyle dedi:



\"İyi bir manda günde 10-11 kilo süt verir. Şu anda talep oldukça fazla. Yeterli sütüm yok. Sütüm olsa İzmir\'den isteyen var. İnek sütü 1 lira 25 kuruştan satılırken, manda sütünü toptan 6 liraya, perakende olarak da 7 liraya satıyorum.\"



Manda sütünün şifa olarak görüldüğünü, içindeki protein ve vitaminler nedeniyle tercih edildiğini dile getiren Dolman, astım hastalığını bu sayede atlattığını öne sürdü. Dolman, şöyle dedi:



\"Bende astım hastalığı vardı. Şu anda yok, ilaç kullanmıyorum. 4 yılda iyileştim. Manda sütünü, yoğurduğunu her gün yerim. Daha önce bu kadar iyi geldiğini bilmiyordum, işin içine girince öğrendim. Doktorlara da bunu söyledim. Bana manda sütünün çok iyi bir gıda olduğunu söylediler. İçimi de kolay, kokusu yok. Kolesterol oranı çok az. Genelde İzmir\'den talep oluyor.\"



Manda sayısının az olduğuna değinen Ayhan Dolman, devletin desteğinin eskiden fazla olduğunu, ancak şimdi yeterli desteği alamadıklarını söyledi. Dolman, \"Manda birliği olan yerlere devlet manda başına 850 lira destek veriyor. Manda birliği Manisa\'da yok. Geçen sene devlet desteği, manda birliği olmayan yerlerden tamamen kaldırılmıştı. Bu sene manda başına 250 lira destek veriyor. Biz bu desteğin artmasını istiyoruz\" dedi.