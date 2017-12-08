(Görüntülü Haber) Manavgat'ta trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya),(DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında Hasan Yıldırım (72) öldü, Ümit Şahin yaralandı. Manavgat Acısu Caddesi\'nde dün akşam saatlerinde Ümit Şahin\'in kullandığı 07 L 9811 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak Sorgun Ormanı\'na takla atarak yuvarlandı. Otomobil bir ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan Ümit Şahin, yoldan geçen vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Şahin\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Manavgat\'taki diğer kaza ise Ulukapı Sülek Mahallesi\'nde meydana geldi. Hasan Yıldırım\'ın kullandığı 07 YES 51 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce bir ağaca ardından da bir evin duvarına çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri Yıldırım\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.