(Görüntülü Haber) Manavgat'ta okul protokolü

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Manavgat ilçesinde hayırsever Barut ailesi tarafından yaptırılacak okula ilişkin protokol imzalandı. Manavgat Kaymakamlığı\'nda Gündoğdu Düriye Duran İlk ve Ortaokulu\'nun yıkılarak yerine 12 derslikli ilkokul ve ortaokul ile 2 derslikli ana sınıfı yapılmasına ilişki protokol imzalandı. Protokol imza törenine Kaymakam Mustafa Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ve hayırsever Barut ailesi adına Levent Barut katıldı. Kaymakam Mustafa Yiğit, ilçede hayırseverlerin eğitime yaptıkları yatırımın takdire şayan olduğunu belirterek, 6 aydır Manavgat\'ta görev yapıyorum. 3- 4 yeni protokol imzaladık. Sayın valimiz de imzaladı, okey verildiğinde biz de imzalıyoruz dedi. Manavgat\'ın yapısı gereği eğitime yapılan yatırımların turizmle bağlantılı olduğunu aktaran Kaymakam Yiğit, Bu sene turizm şahlanıyor. Veriler artmış, otelciler kendileri de söylüyor. Ciddi bir artış var. Kazanç bol olacak. O bol kazanç eğitime yatırım olarak dönecek diye konuştu. Manavgat Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, ilçe genelinde sınıflarda öğrenci ortalamasının matematiksel olarak 28 olduğunu ancak kırsal kesimdeki okullar nedeniyle bunun yanıltıcı olacağını kaydetti. Sarıdemir, İlçe merkezinde de şu anda 30- 35 arasında. Aşırı yığılmalı bir okulumuz yok. Ancak bunu 2\'li eğitim olarak değil de normal eğitim olarak düşünürseniz bu defa dersliklerin alma şansı yok dedi. Müdür Sarıdemir, tekli eğitime geçilmesi için Manavgat\'ta 24 veya 36 derslikli 10- 11 yeni okula ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. Hayırsever Barut ailesi adına protokolü imzalayan Levent Barut da yeni okul inşa etme fikrinin çok ani geliştiğini, okul müdürünün kendilerine okulda tadilat yapılması gerektiğini söylediğini anlattı. Yaptıkları değerlendirmede okulun tadilattan geçirilmesi yerine, yıkılarak yeniden yapmaya karar verdiklerini vurgulayan Barut, Biz sürüncemeye bırakılan işleri sevmeyiz. Özel hayatımızda da iş hayatımızda da hızlı hareket etmeyi severiz. Geçen cuma günü bunu konuştuk. Ben Erkan\'ı (müteahhit) aradım. Şu işi konuşalım dedik. İş bugün buraya geldi dedi. Levent Barut, mayıs ayı içerisinde mevcut okulun arsasına yeni okul inşaatı için çalışmaya başlayacaklarını ve ağustos sonunda okul binasını eğitim ve öğretime hazır halde teslim edeceklerini söyledi. Levent Barut, yeni yapılacak okul binasının yaklaşık 1500 metrekare kapalı alanda 2\'si anasınıfı, 4\'ü ilkokul 8\'i de ortaokul olmak üzere toplam 14 derslikten oluşacağını anlattı. Konuşmaların ardından Kaymakam Mustafa Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ve Levent Barut arasında yeni okul binası yapımı konusunda protokol imzalandı.