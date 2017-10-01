(Görüntülü Haber) Manavgat'ta Bulutsuzluk Özlemi konseri

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde \'Sokakta hayat var\' etkinliği kapsamında Bulutsuzluk Özlemi konseri düzenlendi.
Manavgat perşembe kapalı pazarında gerçekleşen konsere yağışa rağmen özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. Konser alanında polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bulutsuzluk Özlemi, seslendirdiği Rock parçalarıyla izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.
Konserin sonunda Manavgat Belediyesi yetkilileri tarafından Bulutsuzluk Özlemi üyelerine çiçek verildi.